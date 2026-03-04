Video: el momento exacto del derrumbe del estacionamiento del edificio en Parque Patricios

A pesar de la magnitud del incidente, no se registraron heridos ni personas atrapadas, ya que el colapso ocurrió en horas de la madrugada, cuando la mayoría de los residentes se encontraba en sus departamentos.

Más de 300 vecinos evacuados

Tras el derrumbe, Bomberos de la Ciudad y el Grupo Especial de Rescate (GER) desplegaron un operativo de emergencia en el lugar. Los equipos trabajaron para descartar la presencia de personas atrapadas y evaluar la estabilidad de la estructura.

Como medida preventiva, más de 300 vecinos de los edificios que rodean el patio interno fueron evacuados mientras se realizaban las inspecciones.

El predio permanece clausurado y los especialistas continúan evaluando si existe riesgo estructural en las torres del complejo antes de autorizar el regreso de los residentes a sus viviendas.

Un proyecto atravesado por múltiples cambios

derrumbe parque patricios Un video registró el momento exacto en que se desploma parte del estacionamiento subterráneo de un complejo habitacional en Parque Patricios.

El complejo donde ocurrió el derrumbe forma parte del desarrollo urbanístico Estación Buenos Aires, uno de los proyectos habitacionales más grandes del programa Procrear.

El emprendimiento ocupa unas 18 hectáreas entre los barrios de Parque Patricios y Barracas, con más de 2.300 departamentos, cocheras y locales comerciales.

El proyecto comenzó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se impulsó la urbanización de terrenos ferroviarios con financiamiento del Banco Hipotecario.

Posteriormente, durante el gobierno de Mauricio Macri, el programa fue relanzado y se modificó el sistema de adjudicación de viviendas, pasando del sorteo a un sistema de scoring.

Más tarde, en la gestión de Alberto Fernández, se reactivaron obras que habían quedado paralizadas y comenzaron las entregas de departamentos en 2021.

Una obra con varias constructoras

derrumbe procrear parque patricios Un video registró el momento exacto en que se desploma parte del estacionamiento subterráneo de un complejo habitacional en Parque Patricios.

La construcción original estuvo a cargo de la empresa Riva S.A., pero en 2019 el Banco Hipotecario rescindió su contrato por incumplimientos cuando el proyecto tenía un avance cercano al 80% en algunos sectores.

A partir de ese momento, el complejo fue terminado por diferentes compañías. Según la documentación oficial, Constructora Sudamericana (Cosud) fue responsable de los sectores 1, 2 y 10, mientras que Green S.A. ejecutó los sectores 3, 4, 5 y 9. Por su parte, Conorvial S.A. desarrolló otro sector del predio con áreas comerciales y estacionamientos subterráneos.

Tras el derrumbe, Cosud emitió un comunicado en el que aseguró haber activado los protocolos de emergencia y colaborar con las autoridades para determinar las causas del colapso.

Investigación judicial por “estrago”

La causa quedó en manos de la fiscal María del Rosario Selvatici, quien la caratuló como “estrago”, una figura penal que se aplica cuando un hecho provoca daños graves a bienes o pone en riesgo a personas.

Peritos e ingenieros estructurales trabajan ahora para determinar si el colapso fue provocado por una falla estructural, filtraciones de agua, errores de cálculo o problemas en la ejecución de la obra.

Mientras avanzan las pericias, el complejo permanece bajo inspección y los vecinos continúan evacuados.