"No vine a un cumpleaños": Coudet asumió como DT de River y dejó un contundente mensaje

Eduardo “Chacho” Coudet firmó su contrato hasta diciembre de 2027 y fue presentado como nuevo entrenador de River. En su primera conferencia de prensa, dejó definiciones fuertes sobre la exigencia del club, el plantel y sus objetivos.

Coudet fue presentado como nuevo DT de River (Captura: You Tube River Plate).

Eduardo “Chacho” Coudet fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de River Plate tras firmar su contrato hasta diciembre de 2027 en el Estadio Monumental. El DT de 51 años reemplaza a Marcelo Gallardo y brindó una conferencia de prensa junto al presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli.

En sus primeras palabras dejó en claro el tono de su ciclo: “No necesito ni cobertura ni esquivar ninguna responsabilidad. Hay que ganar campeonatos”. Y reforzó el mensaje con otra frase que marcó su postura: “No vine a un cumpleaños, conozco este club”.

Qué dijo Coudet sobre la salida de Gallardo

El nuevo entrenador reconoció el contexto que atraviesa el club tras la partida del DT más ganador de su historia. “No es una situación fácil, se fue el entrenador más ganador en la historia del club”, afirmó en referencia a Gallardo.

Además, reveló que mantuvo un contacto previo con el Muñeco: “Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo, a quien quiero agradecer públicamente de corazón por sus palabras”.

“Nadie esperaba lo de Marcelo. No es algo que me ponga feliz, ni mucho menos, pero eso hizo que me cruce en el camino de River. Estoy con mucha ilusión”, agregó.

Cuál será su estilo y qué equipo imagina

Coudet dejó varias definiciones sobre su idea futbolística y el manejo del plantel. “Vamos a tratar de tener un equipo que sea protagonista, con pibes del club, como lo hago siempre”, sostuvo. Y aclaró: “No miro las edades. Para mí juega el que mejor está por sus características. No miro nacionalidades ni documentos”.

También remarcó que su intención es potenciar a los juveniles: “Siempre trabajé con jóvenes e intentado potenciarlos. Mi obsesión es tratar de hacerlos mejor”. En cuanto al estilo, fue claro: “Me gustan los equipos físicos y agresivos”.

El DT destacó que será exigente y que el contexto obliga a reaccionar rápido. “Necesitamos recuperar el nivel y necesitamos el apoyo del hincha. Este club exige mucho y sé la responsabilidad que tengo”. Incluso dejó una frase que resume su carácter: “Tengo carácter y no soy tan simpático todo el tiempo”.

Sobre el momento actual del equipo, expresó confianza: “Estoy convencido de que hay un muy buen plantel y tengo total confianza. Creo en una recuperación con inmediatez”.

Cuándo debuta el nuevo DT de River

Coudet dirigirá su primer entrenamiento este miércoles por la tarde. Con la fecha 9 del Torneo Apertura postergada por el paro del fútbol argentino, su debut sería el jueves 12 de marzo como visitante ante Huracán.

River marcha sexto en la Zona B del Torneo Apertura y ya avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer a Ciudad de Bolívar. A nivel internacional, el gran objetivo será la Copa Sudamericana, cuya fase de grupos comenzará en abril.

Por su parte, Stefano Di Carlo explicó los motivos de la elección: “Chacho es un metódico, un trabajador y un obsesivo en lo que hace. La exigencia de River no permite que alguien flote”. Y concluyó: “Estamos absolutamente decididos en esta nueva etapa”.

Coudet, que ya vistió la camiseta del club entre 2000 y 2004, vuelve ahora con otra responsabilidad. Y lo dejó claro desde el primer día: el objetivo es competir y ganar.

