Un empresario sufrió un violento y millonario robo: luego descubrió la peor traición
Un violento asalto, con un botín cercano a los 20 millones de pesos, tuvo un giro inesperado cuando la víctima reconoció a uno de los delincuentes.
Lo que inicialmente fue denunciado como un violento asalto en el norte de Misiones a un empresario de la ciudad de Eldorado, se transformó con el correr de las horas en un verdadero capítulo de novela: la detención del hijo de la víctima, señalado como uno de los presuntos autores del hecho.
Todo comenzó el viernes 27 de febrero, alrededor de las 14, cuando tres hombres armados irrumpieron en una vivienda de alquiler situada en el kilómetro 8. Según la denuncia radicada ante la Unidad Regional III, los asaltantes sustrajeron un botín cercano a los 20 millones de pesos en efectivo.
En su declaración inicial, el damnificado sorprendió a los investigadores al identificar a dos de los presuntos involucrados: su propio hijo y un hombre que, según su relato, sería integrante de la Policía de Misiones con prestación de servicios en Puerto Iguazú.
La posible participación de un efectivo de seguridad activó una investigación interna inmediata por parte de la Jefatura de Policía. Sin embargo, con el avance de las diligencias, voceros de la fuerza señalaron que no se pudo confirmar que el sospechoso sea un efectivo en actividad.
La principal hipótesis que maneja la Justicia es que se trataría de un civil que utilizó una falsa investidura, ya sea uniforme o credenciales apócrifas, para facilitar el acceso a la propiedad y amedrentar a los presentes. Mientras el hombre continúa prófugo, la Jefatura interviene de manera directa para descartar cualquier tipo de connivencia institucional.
Falso secuestro de la hija del empresario
En medio del clima de violencia durante el asalto, el caso sumó una cuota de dramatismo cuando los delincuentes advirtieron al empresario que habían secuestrado a su hija, una adolescente de 16 años. Luego, tras el robo, el hombre logró comunicarse con la joven y corroborar que se encontraba bien. Había sido una falsa alarma.
Actualmente, el hijo del comerciante permanece detenido en una dependencia policial. Según medios locales, se espera que en las próximas horas sea trasladado ante el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado para prestar declaración indagatoria y ser notificado formalmente de los cargos en su contra, mientras continúa la búsqueda de los otros implicados.