Un empresario sufrió un violento y millonario robo: luego descubrió la peor traición

La principal hipótesis que maneja la Justicia es que se trataría de un civil que utilizó una falsa investidura, ya sea uniforme o credenciales apócrifas, para facilitar el acceso a la propiedad y amedrentar a los presentes. Mientras el hombre continúa prófugo, la Jefatura interviene de manera directa para descartar cualquier tipo de connivencia institucional.

Falso secuestro de la hija del empresario

En medio del clima de violencia durante el asalto, el caso sumó una cuota de dramatismo cuando los delincuentes advirtieron al empresario que habían secuestrado a su hija, una adolescente de 16 años. Luego, tras el robo, el hombre logró comunicarse con la joven y corroborar que se encontraba bien. Había sido una falsa alarma.

Actualmente, el hijo del comerciante permanece detenido en una dependencia policial. Según medios locales, se espera que en las próximas horas sea trasladado ante el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado para prestar declaración indagatoria y ser notificado formalmente de los cargos en su contra, mientras continúa la búsqueda de los otros implicados.