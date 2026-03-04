Preocupación por un puma suelto: fue captado por cámaras en un barrio privado y genera alerta

También se recomendó mantener a las mascotas dentro de las viviendas, ya que podrían resultar vulnerables ante la presencia de un depredador silvestre.

Operativo para localizar al animal

Tras confirmarse el avistaje, equipos de la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires, Defensa Civil y personal de seguridad iniciaron un operativo de vigilancia en la zona costera de Hudson.

Los especialistas trabajan con cámaras trampa, drones y visores nocturnos para intentar detectar rastros del animal. Hasta el momento no se logró ubicarlo nuevamente, aunque los operativos continúan mientras se analiza la zona donde pudo haberse desplazado.

Según explicó Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo, el animal podría tratarse de un macho juvenil que se encuentra en búsqueda de un nuevo territorio.

“Es raro, pero no imposible que aparezca en zonas pobladas”, explicó el especialista. Los machos jóvenes suelen recorrer largas distancias en busca de nuevos espacios, lo que podría explicar su presencia en Hudson.

Los expertos estiman que el animal podría pesar entre 50 y 60 kilos.

Qué hacer si aparece un puma

Las autoridades pidieron a los vecinos mantener la calma y evitar cualquier intento de acercamiento o agresión hacia el animal.

En caso de un nuevo avistaje, se debe dar aviso inmediato a los canales oficiales 911 (Emergencias) y 103 (Defensa Civil).

Los especialistas explicaron que los pumas suelen evitar el contacto con humanos y que, ante un encuentro, lo recomendable es permanecer quieto, levantar los brazos para aparentar mayor tamaño y no correr.

“Son animales muy asustadizos frente a la presencia humana”, señaló Pieroni, quien remarcó que lo habitual es que el felino se aleje.

Una especie presente en la provincia

Aunque el avistaje generó sorpresa, los especialistas recordaron que el puma no es una especie en peligro de extinción y tiene amplia presencia en distintas regiones de la Argentina, incluso en áreas rurales de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, su aparición en zonas urbanizadas es poco frecuente, lo que explica la alarma que generó entre los vecinos del barrio privado.

Mientras continúa el operativo para ubicarlo, el video del momento en que el puma aparece en el country se convirtió en la principal prueba del inusual episodio que mantiene en vilo a la comunidad.