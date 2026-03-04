En vivo Radio La Red
Actualidad
Puma
Hudson
ALERTA

Preocupación por un puma suelto: fue captado por cámaras en un barrio privado y genera alerta

Un animal silvestre apareció dentro de un barrio privado de Hudson y generó preocupación entre los vecinos. La grabación activó un operativo de las autoridades para intentar localizarlo.

Un puma fue captado por cámaras en un barrio privado y genera alerta. (Foto: A24.com)

Un video captado por cámaras de seguridad encendió la alarma en un barrio privado del sur del conurbano bonaerense. Las imágenes muestran a un puma silvestre caminando dentro de un country en la localidad de Hudson, en el partido de Berazategui, lo que generó preocupación entre los residentes y motivó un operativo especial para localizar al animal.

El avistaje ocurrió en el complejo Pueblos del Plata, donde vecinos reportaron la presencia del felino durante la noche. Desde entonces, la zona permanece en alerta mientras especialistas intentan rastrear al animal para garantizar la seguridad tanto del puma como de las personas.

El video que activó la alerta

Las cámaras de seguridad del barrio privado registraron el momento exacto en que el puma recorre el predio, desplazándose con cautela por las calles internas del complejo.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente entre los vecinos y en redes sociales, generando inquietud. Muchos residentes pasaron la noche atentos a las cámaras de vigilancia y mantuvieron las luces encendidas en sus casas ante la posibilidad de que el animal volviera a aparecer.

También se recomendó mantener a las mascotas dentro de las viviendas, ya que podrían resultar vulnerables ante la presencia de un depredador silvestre.

Operativo para localizar al animal

Tras confirmarse el avistaje, equipos de la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires, Defensa Civil y personal de seguridad iniciaron un operativo de vigilancia en la zona costera de Hudson.

Los especialistas trabajan con cámaras trampa, drones y visores nocturnos para intentar detectar rastros del animal. Hasta el momento no se logró ubicarlo nuevamente, aunque los operativos continúan mientras se analiza la zona donde pudo haberse desplazado.

Según explicó Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo, el animal podría tratarse de un macho juvenil que se encuentra en búsqueda de un nuevo territorio.

Es raro, pero no imposible que aparezca en zonas pobladas”, explicó el especialista. Los machos jóvenes suelen recorrer largas distancias en busca de nuevos espacios, lo que podría explicar su presencia en Hudson.

Los expertos estiman que el animal podría pesar entre 50 y 60 kilos.

Qué hacer si aparece un puma

Las autoridades pidieron a los vecinos mantener la calma y evitar cualquier intento de acercamiento o agresión hacia el animal.

En caso de un nuevo avistaje, se debe dar aviso inmediato a los canales oficiales 911 (Emergencias) y 103 (Defensa Civil).

Los especialistas explicaron que los pumas suelen evitar el contacto con humanos y que, ante un encuentro, lo recomendable es permanecer quieto, levantar los brazos para aparentar mayor tamaño y no correr.

Son animales muy asustadizos frente a la presencia humana”, señaló Pieroni, quien remarcó que lo habitual es que el felino se aleje.

Una especie presente en la provincia

Aunque el avistaje generó sorpresa, los especialistas recordaron que el puma no es una especie en peligro de extinción y tiene amplia presencia en distintas regiones de la Argentina, incluso en áreas rurales de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, su aparición en zonas urbanizadas es poco frecuente, lo que explica la alarma que generó entre los vecinos del barrio privado.

Mientras continúa el operativo para ubicarlo, el video del momento en que el puma aparece en el country se convirtió en la principal prueba del inusual episodio que mantiene en vilo a la comunidad.

