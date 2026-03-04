La impactante teoría de Moria Casán sobre el romance de Fito Páez y Griselda Siciliani: "Quiere estar..."

Y en cuanto al supuesto vínculo sentimental de Griselda Siciliani y Fito Páez del pasado, Moria Casán comentó su particular teoría en cuanto al historial amoroso del cantante rosarino.

“Yo saco una conclusión de esto: si Fito Páez tuvo un touch con esta chica (por Siciliani) no se sabe, se dice una cosa y se multiplica, más en esta época de las redes y todo. Fito estuvo con Cecilia Roth, se dice que pudo haber estado con Siciliani, dicen que está de novio con mi hija (que no está de novio ni son pareja, son amigos del alma de tantos años) Estuvo con Roth, Siciliani, mi hija... ¡Creo que quiere estar conmigo!", lanzó la One.

Y en cuanto a su buen vínculo con Páez, Moria explicó divertida: "Nos amamos, nos hablamos mucho por teléfono y tenemos conversaciones filosóficas. Yo saco esa conclusión: que en el fondo el hombre fue dando vueltas, dando vueltas para querer estar conmigo".

"Porque tanto Cecilia Roth como Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione hacen de mí. Esa es mi conclusión, como siempre, ego, montada en mi ego. No hay nada”, finalizó la conductora.

Embed

Qué dijo Dante Spinetta frente a los rumores de romance con Griselda Sicialini

El cantante Dante Spinetta optó por aclarar de manera veloz los rumores de un supuesto romance con Griselda Siciliani, quien viene de separarse del actor Luciano Castro.

Fue a través de su cuenta en la red social X donde el músico optó por desmentir rotudamente la vesión de una supuesta relación sentimental con la actriz y aclaró que no la ve hace varios años.

"Dejen de mandar fruta.... la última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos", indicó el músico Dante Spinetta.

Y en otro mensaje agregó a puro elogio sobre el desempeño artístico de Griselda Siciliani: "Al margen aclaro que me parece una actriz muy grosa y la serie Envidiosa está muy buena y me la vi entera!".

"Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son", finalizó categórico el cantante desarticulando cualquier tipo de relación con la ex de Castro.