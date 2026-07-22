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Llegan las vacaciones y llega el Parque de Invierno en el Parque de la Ciudad

Durante las vacaciones de invierno, el Parque de la Ciudad se prepara para recibir a grandes y chicos con una propuesta gratuita que combina juegos, actividades recreativas, espectáculos en vivo y opciones gastronómicas para disfrutar en familia.

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Llegan las vacaciones y llega el Parque de Invierno en el Parque de la Ciudad

Llegan las vacaciones y llega el Parque de Invierno en el Parque de la Ciudad

Del 24 de julio al 2 de agosto, el Parque de Invierno se transforma en el lugar ideal para que grandes y chicos disfruten en familia.

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El Parque de Invierno, ofrece una propuesta con juegos, actividades y una destacada grilla de espectáculos para todas las edades. Durante las vacaciones de invierno, el Parque de la Ciudad, reúne a reconocidas bandas y artistas que garantizan diversión para toda la familia.

Aventura asegurada para todas las edades: el Parque de Invierno contará con un laberinto, pelotero, circuito de obstáculos y desafíos para demostrar tu habilidad. Además, escenario con shows durante toda la jornada, puestos gastronómicos, food trucks y zonas de descanso con mesas, sillas y hamacas para relajarse.

Para más información sobre el PARQUE DE INVIERNO EN LA CIUDAD

Del 24 de julio al 2 de agosto de 2026.

De martes a domingo de 10:00 a 18:00 hs.

Parque de la Ciudad.

Ingreso principal:

Av. Gral. F. Fernández de la Cruz 4000 (peatonal y estacionamiento).

Ingreso peatonal: Calle 23 de junio 4300 (Barrio Olímpico).

Más información en: linda.gob.ar

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