Del 24 de julio al 2 de agosto, el Parque de Invierno se transforma en el lugar ideal para que grandes y chicos disfruten en familia.
Durante las vacaciones de invierno, el Parque de la Ciudad se prepara para recibir a grandes y chicos con una propuesta gratuita que combina juegos, actividades recreativas, espectáculos en vivo y opciones gastronómicas para disfrutar en familia.
Llegan las vacaciones y llega el Parque de Invierno en el Parque de la Ciudad
Del 24 de julio al 2 de agosto, el Parque de Invierno se transforma en el lugar ideal para que grandes y chicos disfruten en familia.
El Parque de Invierno, ofrece una propuesta con juegos, actividades y una destacada grilla de espectáculos para todas las edades. Durante las vacaciones de invierno, el Parque de la Ciudad, reúne a reconocidas bandas y artistas que garantizan diversión para toda la familia.
Aventura asegurada para todas las edades: el Parque de Invierno contará con un laberinto, pelotero, circuito de obstáculos y desafíos para demostrar tu habilidad. Además, escenario con shows durante toda la jornada, puestos gastronómicos, food trucks y zonas de descanso con mesas, sillas y hamacas para relajarse.
Para más información sobre el PARQUE DE INVIERNO EN LA CIUDAD
Del 24 de julio al 2 de agosto de 2026.
De martes a domingo de 10:00 a 18:00 hs.
Parque de la Ciudad.
Ingreso principal:
Av. Gral. F. Fernández de la Cruz 4000 (peatonal y estacionamiento).
Ingreso peatonal: Calle 23 de junio 4300 (Barrio Olímpico).
Más información en: linda.gob.ar