Llegan las vacaciones y llega el Parque de Invierno en el Parque de la Ciudad

Para más información sobre el PARQUE DE INVIERNO EN LA CIUDAD

Del 24 de julio al 2 de agosto de 2026.

De martes a domingo de 10:00 a 18:00 hs.

Parque de la Ciudad.

Ingreso principal:

Av. Gral. F. Fernández de la Cruz 4000 (peatonal y estacionamiento).

Ingreso peatonal: Calle 23 de junio 4300 (Barrio Olímpico).

Más información en: linda.gob.ar