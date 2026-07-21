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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

La Justicia de EE.UU. confirmó que la Argentina deberá pagar USD 390,9 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas

Un tribunal de apelaciones de Washington rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y dejó firme el fallo que lo obliga a indemnizar con más de USD 390,9 millones a Titan Consortium por la reestatización de la aerolínea en 2008.

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La Justicia estadounidense falló en contra del Estado argentino. (Foto: archivo).

La Justicia estadounidense falló en contra del Estado argentino. (Foto: archivo).

Un tribunal de apelaciones de Washington confirmó que la Argentina deberá pagar más de USD 390,9 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas, al rechazar el recurso presentado por el Estado para revertir una sentencia de primera instancia. La decisión dejó firme el fallo a favor de Titan Consortium, el fondo que adquirió los derechos del reclamo y ahora busca ejecutar la indemnización en Estados Unidos.

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Aerol&iacute;neas Argentinas registr&oacute; balances positivos en 2024 y 2025. (Foto: archivo).

Aerolíneas Argentinas registró balances positivos en 2024 y 2025. (Foto: archivo).

La resolución representa uno de los litigios más costosos que enfrenta el país en el exterior y refuerza la posición del fondo para avanzar con acciones destinadas a cobrar la deuda. El tribunal del Distrito de Columbia ratificó la validez del laudo arbitral y habilitó a Titan a continuar con el proceso de ejecución en la Justicia estadounidense.

El origen del conflicto

La disputa se remonta a 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que entonces estaban controladas por el grupo español Marsans.

La empresa inició un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores. En 2017, el tribunal arbitral falló a favor de Marsans y fijó una compensación de USD 320 millones, más intereses.

Con el paso del tiempo, los derechos sobre ese laudo fueron transferidos primero a Burford Capital, el fondo que también participó en el juicio por la expropiación de YPF, y posteriormente a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa el reconocimiento y la ejecución del fallo en Estados Unidos.

Qué implica la decisión

Los laudos del CIADI no se ejecutan automáticamente sobre los bienes de un Estado, sino que primero deben ser reconocidos por los tribunales del país donde se pretende cobrar la indemnización. Ese fue el paso que dio Titan en Washington y que ahora quedó definitivamente convalidado por la Cámara de Apelaciones.

La decisión también incrementa la presión sobre activos argentinos en el exterior. En mayo, el fondo ya había intentado avanzar sobre garantías vinculadas a los Bonos Brady depositadas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en busca de asegurar el cobro de la condena.

El contexto de Aerolíneas Argentinas

El fallo llega en un momento en que la aerolínea de bandera muestra una mejora en sus resultados financieros. Según informó el Gobierno, Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, luego de haber registrado en 2024 su primer superávit operativo desde la reestatización y de funcionar sin aportes del Tesoro Nacional.

La recuperación se atribuye a un plan de reducción de costos que incluyó una disminución de la plantilla de personal, el cierre de rutas y oficinas deficitarias y cambios operativos. No obstante, cualquier intento de privatización de la empresa requerirá la aprobación del Congreso, donde el oficialismo aún no reúne los consensos necesarios.

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