La Justicia de EE.UU. confirmó que la Argentina deberá pagar USD 390,9 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas

Con el paso del tiempo, los derechos sobre ese laudo fueron transferidos primero a Burford Capital, el fondo que también participó en el juicio por la expropiación de YPF, y posteriormente a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa el reconocimiento y la ejecución del fallo en Estados Unidos.

Qué implica la decisión

Los laudos del CIADI no se ejecutan automáticamente sobre los bienes de un Estado, sino que primero deben ser reconocidos por los tribunales del país donde se pretende cobrar la indemnización. Ese fue el paso que dio Titan en Washington y que ahora quedó definitivamente convalidado por la Cámara de Apelaciones.

La decisión también incrementa la presión sobre activos argentinos en el exterior. En mayo, el fondo ya había intentado avanzar sobre garantías vinculadas a los Bonos Brady depositadas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en busca de asegurar el cobro de la condena.

El contexto de Aerolíneas Argentinas

El fallo llega en un momento en que la aerolínea de bandera muestra una mejora en sus resultados financieros. Según informó el Gobierno, Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, luego de haber registrado en 2024 su primer superávit operativo desde la reestatización y de funcionar sin aportes del Tesoro Nacional.

La recuperación se atribuye a un plan de reducción de costos que incluyó una disminución de la plantilla de personal, el cierre de rutas y oficinas deficitarias y cambios operativos. No obstante, cualquier intento de privatización de la empresa requerirá la aprobación del Congreso, donde el oficialismo aún no reúne los consensos necesarios.