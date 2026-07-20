Intentaban festejar la final del Mundial y todo terminó con una explosión y tragedia

De acuerdo con la investigación, las víctimas eran familiares y uno de los lesionados es un adolescente de 13 años. Afortunadamente, los tres sobrevivientes evolucionan favorablemente y se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación médica.

La Policía confirmó que no era pirotecnia común

La investigación dio un giro cuando los especialistas determinaron que el explosivo utilizado no era un producto de venta libre, sino un artefacto destinado exclusivamente a espectáculos profesionales.

El comisario inspector Juan Carlos Barroso, jefe del Departamento de Seguridad Personal de la Policía de Neuquén, explicó que el material utilizado requiere manipulación especializada.

"Se trata de un material de pirotecnia que no es de venta libre, tiene que ser manipulado y activado por gente capacitada", señaló el funcionario en declaraciones a LU5.

Según detalló, el explosivo corresponde a los dispositivos conocidos popularmente como "torta grande" o "cebolla", que contienen una carga de gran potencia y deben dispararse mediante morteros especialmente diseñados para ese fin.

Un mortero casero y un desenlace fatal

Las primeras pericias indican que el grupo habría intentado utilizar el explosivo colocándolo dentro de un mortero de fabricación artesanal, sin ningún tipo de medida de seguridad.

Barroso explicó que estos elementos cuentan con una mecha que debe introducirse en un mortero homologado para garantizar una trayectoria segura.

En este caso ocurrió exactamente lo contrario. "Se produce esta explosión, esta deflagración del material, lo cual le provoca una herida gravísima a una de estas personas; prácticamente lo decapitó", describió el jefe policial al explicar la mecánica del accidente.

La violencia de la explosión fue tal que el joven murió en el acto.

Investigan cómo consiguieron el explosivo

La Fiscalía abrió una causa para determinar el origen del material, cómo llegó hasta Neuquén y si existieron otros responsables por su comercialización.

Los investigadores intentan establecer además si el artefacto presentaba alguna falla o si la tragedia fue consecuencia exclusiva de una manipulación indebida.

Según confirmó Barroso, la pirotecnia secuestrada tendría procedencia de la provincia de Santa Fe, donde este tipo de productos todavía puede comercializarse bajo determinadas condiciones.

La pirotecnia está prohibida en Neuquén

Desde hace más de una década, Neuquén prohíbe la fabricación, comercialización y utilización de pirotecnia mediante distintas ordenanzas y normas provinciales impulsadas para proteger a personas con trastornos del espectro autista, adultos mayores, pacientes con enfermedades sensibles al ruido, animales y para prevenir incendios.

Sin embargo, las autoridades reconocen que controlar el ingreso de estos productos desde otras provincias continúa siendo uno de los principales desafíos.

"Es muy difícil controlarlo. Existe una responsabilidad porque en nuestra provincia está prohibida su venta, pero en otras provincias no", sostuvo Barroso.

El comisario lamentó además que una familia pudiera acceder con facilidad a un material explosivo reservado para empresas habilitadas y espectáculos públicos.