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Cinco mineros quedaron atrapados por una tormenta de nieve y realizan un operativo para rescatarlos

Los equipos de emergencia lograron localizarlos y buscan acercarse con topadoras. La acumulación de nieve alcanzó dos metros de altura.

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Cinco trabajadores mineros quedaron atrapados en una camioneta en el Salar del Hombre Muerto por una tormenta de nieve en Catamarca. (Foto: gentileza La Voz)

Cinco trabajadores mineros quedaron atrapados en una camioneta en el Salar del Hombre Muerto por una tormenta de nieve en Catamarca. (Foto: gentileza La Voz)

Cinco trabajadores mineros permanecen atrapados dentro de una camioneta en el Salar del Hombre Muerto, en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, luego de quedar varados por un intenso temporal de nieve que cubrió los caminos con acumulaciones de hasta dos metros. Los equipos de rescate mantienen contacto con ellos y trabajan contrarreloj para llegar hasta el lugar, aunque las condiciones climáticas siguen dificultando el operativo.

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La emergencia ocurre a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, en una de las principales zonas de explotación de litio del país, donde opera el proyecto Fénix, de la empresa Río Tinto.

Los cinco operarios pudieron ser localizados gracias a que contaban con teléfonos satelitales Starlink, que permitieron establecer comunicación pese al intenso viento blanco que afecta la zona. Así lo confirmó Gustavo Molina, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Catamarca, quien explicó que sin esa tecnología hubiera sido muy difícil determinar la ubicación exacta de los trabajadores.

El rescate se desarrolla desde dos frentes simultáneos: uno avanza desde Antofagasta de la Sierra y otro desde el propio Salar del Hombre Muerto. En el operativo participan efectivos de organismos provinciales, municipios, empresas mineras y bomberos, que trabajan bajo protocolos de emergencia para este tipo de contingencias en alta montaña.

Uno de los principales obstáculos para llegar hasta los trabajadores son las enormes acumulaciones de nieve sobre los caminos. Según detalló Molina, en algunos sectores la nieve supera los dos metros de altura, por lo que es necesario utilizar maquinaria pesada para abrir paso.

A eso se suma el viento blanco, que reduce drásticamente la visibilidad y dificulta tanto el desplazamiento terrestre como la posibilidad de concretar un rescate aéreo. Pese a la gravedad del escenario, las últimas comunicaciones indican que los cinco trabajadores se encuentran en buen estado de salud.

En las inmediaciones existe además un refugio utilizado por puesteros de la zona, que podría servir como resguardo si las condiciones meteorológicas impiden completar el rescate antes del anochecer.

La ola polar provoca situaciones extremas en la cordillera

El temporal que afecta a Catamarca forma parte de una intensa ola polar que golpea gran parte del oeste argentino. En la cordillera de Fiambalá se registraron temperaturas de hasta -27 °C, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta naranja por fuertes nevadas en sectores cordilleranos de San Juan, donde se esperan acumulaciones de entre 50 y 150 centímetros.

En Mendoza, durante el fin de semana se registraron más de 1,5 metros de nieve en distintas zonas de la cordillera. Además, medios locales informaron que otro grupo de trabajadores mineros permaneció aislado durante más de 36 horas en otro sector de difícil acceso y que dotaciones de Bomberos Voluntarios fueron desplegadas para asistirlos.

En pocas palabras

  • Cinco mineros: Permanecen atrapados en el Salar del Hombre Muerto por un temporal de nieve.
  • Rescate en curso: Equipos de emergencia intentan llegar a ellos con maquinaria pesada, enfrentando acumulaciones de hasta dos metros.
  • Condición de salud: Las últimas comunicaciones indican que los trabajadores se encuentran en buen estado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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