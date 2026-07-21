Cinco mineros quedaron atrapados por una tormenta de nieve y realizan un operativo para rescatarlos

Uno de los principales obstáculos para llegar hasta los trabajadores son las enormes acumulaciones de nieve sobre los caminos. Según detalló Molina, en algunos sectores la nieve supera los dos metros de altura, por lo que es necesario utilizar maquinaria pesada para abrir paso.

A eso se suma el viento blanco, que reduce drásticamente la visibilidad y dificulta tanto el desplazamiento terrestre como la posibilidad de concretar un rescate aéreo. Pese a la gravedad del escenario, las últimas comunicaciones indican que los cinco trabajadores se encuentran en buen estado de salud.

En las inmediaciones existe además un refugio utilizado por puesteros de la zona, que podría servir como resguardo si las condiciones meteorológicas impiden completar el rescate antes del anochecer.

La ola polar provoca situaciones extremas en la cordillera

El temporal que afecta a Catamarca forma parte de una intensa ola polar que golpea gran parte del oeste argentino. En la cordillera de Fiambalá se registraron temperaturas de hasta -27 °C, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta naranja por fuertes nevadas en sectores cordilleranos de San Juan, donde se esperan acumulaciones de entre 50 y 150 centímetros.

En Mendoza, durante el fin de semana se registraron más de 1,5 metros de nieve en distintas zonas de la cordillera. Además, medios locales informaron que otro grupo de trabajadores mineros permaneció aislado durante más de 36 horas en otro sector de difícil acceso y que dotaciones de Bomberos Voluntarios fueron desplegadas para asistirlos.