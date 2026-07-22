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SUAF ANSES agosto 2026: los nuevos montos y topes para monotributistas

La ANSES aplicará en agosto un aumento del 1,9% en las Asignaciones Familiares. Conocé cuánto cobrarán los monotributistas por hijo, cuáles son las categorías alcanzadas y qué ingresos máximos permiten acceder al beneficio.

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SUAF ANSES agosto 2026: los nuevos montos y topes para monotributistas

SUAF ANSES agosto 2026: los nuevos montos y topes para monotributistas

La ANSES actualizará en agosto los montos y parámetros de las Asignaciones Familiares que reciben trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. El incremento será del 1,9%, en línea con la movilidad aplicada por el organismo previsional.

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SUAF de ANSES: cuánto se cobra en AGOSTO 2026 tras las nuevas escalas. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La actualización impactará tanto en los montos que reciben las familias por cada hijo como en los topes de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.

Cuánto cobra el SUAF por hijo en agosto de 2026

El monto de la Asignación Familiar por Hijo que corresponde a los trabajadores alcanzados por el SUAF se actualizará en agosto de 2026 con el incremento del 1,9%.

El valor que corresponde cobrar depende de los ingresos del grupo familiar y de la categoría en la que se encuentre encuadrado el trabajador. Por este motivo, no todos los beneficiarios reciben el mismo monto.

En el caso de los monotributistas, el importe de la asignación varía de acuerdo con la categoría del régimen simplificado. Las categorías con menores ingresos acceden a un monto mayor, mientras que el valor disminuye a medida que aumenta la categoría.

Quiénes pueden cobrar las Asignaciones Familiares de ANSES

Las Asignaciones Familiares del SUAF están destinadas a trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

Para acceder al beneficio, se deben cumplir los requisitos de ingresos individuales y familiares establecidos por el organismo. Además, los vínculos familiares deben encontrarse correctamente registrados y acreditados ante ANSES.

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Cuáles son los topes de ingresos para cobrar el SUAF

Uno de los principales requisitos para acceder a las Asignaciones Familiares es no superar los límites de ingresos establecidos por ANSES.

El organismo contempla tanto un tope individual como un límite correspondiente al ingreso total del grupo familiar. Si uno de los integrantes supera el máximo individual permitido, la familia puede quedar excluida del cobro, incluso si el ingreso total del hogar se encuentra dentro del límite general.

Por este motivo, los trabajadores independientes y monotributistas deben revisar periódicamente su situación para comprobar si continúan dentro de los parámetros establecidos.

Cómo controla ANSES el acceso a las Asignaciones Familiares

ANSES realiza cruces de información con distintos organismos del Estado para verificar los ingresos declarados y determinar si cada familia cumple con los requisitos para cobrar las asignaciones.

La actualización de los montos se aplica de manera automática cuando la información del beneficiario se encuentra correctamente registrada y no existen inconsistencias en los datos personales o familiares.

Los titulares pueden consultar su situación y verificar si tienen una asignación liquidada a través de los canales digitales oficiales de ANSES, utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

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Cuándo cobra el SUAF en agosto de 2026

El calendario de pagos de las Asignaciones Familiares correspondiente a agosto de 2026 se organiza según la terminación del DNI del titular.

Las fechas de cobro son:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto.
  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto.
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto.
  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto.
  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto.

En pocas palabras

  • ANSES actualizará: Los montos y parámetros de las Asignaciones Familiares en agosto con un 1,9% de aumento.
  • Requisitos SUAF: Se actualizan topes de ingresos individuales y familiares para acceder al beneficio.
  • Fechas de cobro: El calendario de agosto 2026 se organiza por terminación del DNI del titular.
Resumen generado por Thinkindot AI
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