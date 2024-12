Lola Lanata se despidió con emoción su papá: "Siempre serás mi modelo a seguir"

En su relato, la hija de Jorge Lanata recordó las pasiones que la unieron con su papá, sumó: “Te quiero agradecer por todas las pelis que vimos juntos, los cafecitos que compartimos y por todas las sonrisas que me regalaste. Ayer pensaba en un día, hace tres años, en el cual me enseñaste lo importante que es mirar el cielo, respirar y agradecer. Y eso es lo que elijo hacer hoy. Hoy miro al cielo, respiro y te agradezco”.

Sobre la internación del conductor, comentó que no fue sencillo: “Fueron unos meses muy difíciles, pero tuvimos la suerte de no dejar de decirnos las cosas importantes. Como cuando me confesaste que al estar conmigo sentías paz o el día que mamá se quejaba de mí y vos le dijiste que ‘todo lo que Lola quiera hacer, está bien’”.

La despedida de Lola, la hija menor de Jorge Lanata

“Te prometo que la voy a cuidar mucho a Barbi, que aunque sea grande y fuerte yo sé que nos necesita. Y también prometo seguir cuidándote a vos, desde donde sea que estés. Por último te prometo que cada vez que vea ESA estrella voy a pensar en vos. Te amo mucho papi. Para siempre tu lunita”, cerró.

Lola es hija de Sarah Stewart Brown, que estuvo casada con Lanata durante casi 20 años, y destacó sobre su hija: “Tiene el carácter del padre. En fin, todo no se puede”. De hecho, una de las fotos destacadas de Lola es la que está junto a Jorge haciendo el gesto de “fuck you”.