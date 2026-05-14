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Impactante temporal: un hombre salió volando con un techo en medio de vientos de 130 km/h

Un feroz temporal con vientos de hasta 130 km/h provocó al menos 104 muertes y destrucción. Pero, además, dejó una increíble escena viral: un hombre fue levantado por el aire junto a un techo de chapa y sobrevivió de milagro.

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Impactante temporal: un hombre salió volando con un techo de chapa en medio de vientos de 130 km/h. (Foto: captura de video)

Impactante temporal: un hombre salió volando con un techo de chapa en medio de vientos de 130 km/h. (Foto: captura de video)

Un violento temporal azotó distintas regiones de India y ya dejó un saldo devastador de muertos, heridos y destrucción. En medio de las tormentas severas, un impactante video se volvió viral: muestra el momento en que un hombre fue literalmente levantado por el viento junto a una estructura metálica y salió despedido varios metros por el aire.

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El fenómeno ocurrió en el estado de Uttar Pradesh, en el norte del país, donde las autoridades reportaron al menos 104 muertos, decenas de heridos y cientos de viviendas destruidas tras las intensas tormentas registradas durante los últimos días.

El dramático momento en que el viento levantó a un hombre por el aire

La escena ocurrió en la aldea de Bamiyana, en la ciudad de Bareilly. Allí, Nanhe Miyan intentó sostener con una cuerda un techo de chapa que comenzaba a desprenderse por la fuerza del viento. Pero las ráfagas fueron tan intensas que terminaron levantándolo junto con la estructura metálica.

Las imágenes muestran cómo el hombre queda suspendido en el aire a gran altura antes de caer violentamente sobre una zona cubierta de plantaciones.

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“Estaba a unos 10 o 12 metros de altura. No sé dónde caí, pero terminé a unos 15 metros de donde estaba”, relató la víctima al canal NDTV.

A pesar del brutal impacto, el hombre sobrevivió. Sufrió fracturas en brazos y piernas y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Vientos de hasta 130 km/h y lluvias extremas

Las tormentas forman parte de un sistema climático severo que afecta al norte, oeste, centro y este de India en plena transición hacia la temporada del monzón.

El Departamento de Meteorología de India informó que en las últimas 24 horas se registraron ráfagas de viento de hasta 130 km/h y acumulados de lluvia cercanos a 200 milímetros.

Además de las precipitaciones extremas, las tormentas estuvieron acompañadas por intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Las elevadas temperaturas de los últimos días generaron las condiciones ideales para el desarrollo de tormentas severas en gran parte del país asiático.

Más de 100 muertos y destrucción masiva

El estado más afectado fue Uttar Pradesh, el más poblado de India, con cerca de 240 millones de habitantes. Según reportó el diario The Times of India, las tormentas dejaron al menos 104 personas fallecidas, 52 heridos y más de 87 viviendas destruidas. También se registró la muerte de 114 animales.

La caída de árboles, el colapso de estructuras urbanas y los impactos de rayos aparecen entre las principales causas de las víctimas fatales.

Algunos medios internacionales incluso elevaron el número de muertos por encima del centenar.

Operativos de emergencia y alertas activas

Frente al escenario crítico, el gobierno estatal encabezado por Yogi Adityanath ordenó reforzar los operativos de rescate y asistencia en las zonas más afectadas.

Las autoridades solicitaron además que cada distrito envíe reportes actualizados sobre daños, lluvias y tormentas cada tres horas.

Entre las regiones más golpeadas por el temporal aparecen Prayagraj, Bhadohi, Fatehpur y Sonbhadra.

Mientras tanto, el Departamento de Meteorología mantiene activas las alertas por nuevas tormentas severas y advirtió que las condiciones climáticas extremas podrían continuar durante los próximos días.

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