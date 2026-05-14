Impactante temporal: un hombre salió volando con un techo en medio de vientos de 130 km/h

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“Estaba a unos 10 o 12 metros de altura. No sé dónde caí, pero terminé a unos 15 metros de donde estaba”, relató la víctima al canal NDTV.

A pesar del brutal impacto, el hombre sobrevivió. Sufrió fracturas en brazos y piernas y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Vientos de hasta 130 km/h y lluvias extremas

Las tormentas forman parte de un sistema climático severo que afecta al norte, oeste, centro y este de India en plena transición hacia la temporada del monzón.

El Departamento de Meteorología de India informó que en las últimas 24 horas se registraron ráfagas de viento de hasta 130 km/h y acumulados de lluvia cercanos a 200 milímetros.

Además de las precipitaciones extremas, las tormentas estuvieron acompañadas por intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Las elevadas temperaturas de los últimos días generaron las condiciones ideales para el desarrollo de tormentas severas en gran parte del país asiático.

Más de 100 muertos y destrucción masiva

El estado más afectado fue Uttar Pradesh, el más poblado de India, con cerca de 240 millones de habitantes. Según reportó el diario The Times of India, las tormentas dejaron al menos 104 personas fallecidas, 52 heridos y más de 87 viviendas destruidas. También se registró la muerte de 114 animales.

La caída de árboles, el colapso de estructuras urbanas y los impactos de rayos aparecen entre las principales causas de las víctimas fatales.

Algunos medios internacionales incluso elevaron el número de muertos por encima del centenar.

Operativos de emergencia y alertas activas

Frente al escenario crítico, el gobierno estatal encabezado por Yogi Adityanath ordenó reforzar los operativos de rescate y asistencia en las zonas más afectadas.

Las autoridades solicitaron además que cada distrito envíe reportes actualizados sobre daños, lluvias y tormentas cada tres horas.

Entre las regiones más golpeadas por el temporal aparecen Prayagraj, Bhadohi, Fatehpur y Sonbhadra.

Mientras tanto, el Departamento de Meteorología mantiene activas las alertas por nuevas tormentas severas y advirtió que las condiciones climáticas extremas podrían continuar durante los próximos días.