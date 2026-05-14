Juicio por Maradona: declaró el médico que acompañó a Diego a Cuba y lanzó una inesperada revelación

“La recomendación se dijo en esa reunión. Nuestra sugerencia era un centro de rehabilitación de tercer nivel”, insistió.

Sin embargo, contó que la propuesta fue rechazada y finalmente se avanzó con la internación domiciliaria. “Volvieron y me dijeron que no aceptaron la propuesta y que se iba a ir con un dispositivo de internación domiciliaria”, declaró.

El médico también aseguró que nunca tuvo participación en la organización del sistema de atención domiciliaria. “No sabía quiénes eran los médicos de la domiciliaria”, sostuvo.

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Además, explicó cómo debería funcionar correctamente ese tipo de internaciones. “En una domiciliaria uno hace una historia clínica como si estuviera en un sanatorio, pero en su casa”, señaló.

Y agregó que, en casos complejos, deben existir requerimientos específicos: “Enfermería las 24 horas, médicos y kinesiólogos”.

El pedido de una segunda opinión

Schiter reveló además que fue convocado desde Swiss Medical pocos días antes de la muerte de Maradona. Según contó, un gerente de la empresa le pidió que concurriera a la Clínica Olivos para aportar una segunda opinión sobre el cuadro de Diego. “Me llamaron el 4 o 5 de noviembre porque querían que diera mi opinión respecto de la excitación psicomotriz”, explicó.

Sin embargo, afirmó que no le permitieron ingresar a ver personalmente al ex futbolista. “Pregunté si podía entrar a darle un abrazo y me dijeron que preferiblemente no”, relató.

También aclaró que nunca tuvo contacto con Leopoldo Luque, señalado como médico de cabecera de Diego. “No conocí a Luque. Nunca tuve una conversación con él”, afirmó.

Qué dijo sobre el corazón de Maradona

Durante su declaración, Schiter también hizo referencia a los resultados de la autopsia y explicó que Maradona presentaba una cardiopatía estructural crónica. “El corazón estaba agrandado y mostraba signos de cardiopatía estructural”, detalló.

Luque y Maradona

Además, señaló que Diego tenía antecedentes de miocardiopatía dilatada tóxica vinculada al consumo de sustancias y explicó que ya había sufrido arritmias graves años antes.

“La insuficiencia cardíaca es que el corazón no es capaz de suplir las necesidades del organismo”, explicó ante el tribunal.