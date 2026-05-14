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Juicio por Maradona: declaró el médico que acompañó a Diego a Cuba y lanzó una inesperada revelación

Mario Schiter reveló que pidió una segunda opinión antes de la muerte del ex jugador y aseguró que recomendó un centro de rehabilitación en lugar de una casa particular.

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Declaró el médico que acompañó a Maradona en Cuba y cuestionó la internación domiciliaria: No e

Declaró el médico que acompañó a Maradona en Cuba y cuestionó la internación domiciliaria: "No e

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tuvo este jueves una de las declaraciones más esperadas: la del médico Mario Schiter, quien acompañó al ex futbolista durante su rehabilitación en Cuba en el año 2000 y volvió a tener contacto con su caso semanas antes de su fallecimiento.

Leé también Juicio por la muerte de Maradona: qué dijo el cardiólogo que lo atendió dos meses antes de fallecer
El juicio se realiza en los Tribunales de San Isidro.Foto: Agencia NA

Durante más de cuatro horas de testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, Schiter cuestionó la internación domiciliaria elegida para Diego, habló sobre sus problemas cardíacos y reveló que desde la Clínica Olivos le pidieron una segunda opinión días antes de la muerte del ídolo.

juicio por Maradona

Uno de los puntos centrales de la declaración fue la discusión sobre el alta médica de Maradona después de la cirugía por el hematoma subdural. Schiter aseguró que él nunca avaló que Diego fuera trasladado a una vivienda particular. “Nuestra opinión era que el paciente no estaba de alta clínica, sí de alta sanatorial”, explicó.

Según relató, la recomendación médica que presentó junto a otros profesionales era derivarlo a un centro de rehabilitación de tercer nivel, con médicos, enfermeros y controles permanentes.

“La recomendación se dijo en esa reunión. Nuestra sugerencia era un centro de rehabilitación de tercer nivel”, insistió.

Sin embargo, contó que la propuesta fue rechazada y finalmente se avanzó con la internación domiciliaria. “Volvieron y me dijeron que no aceptaron la propuesta y que se iba a ir con un dispositivo de internación domiciliaria”, declaró.

El médico también aseguró que nunca tuvo participación en la organización del sistema de atención domiciliaria. “No sabía quiénes eran los médicos de la domiciliaria”, sostuvo.

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Además, explicó cómo debería funcionar correctamente ese tipo de internaciones. “En una domiciliaria uno hace una historia clínica como si estuviera en un sanatorio, pero en su casa”, señaló.

Y agregó que, en casos complejos, deben existir requerimientos específicos: “Enfermería las 24 horas, médicos y kinesiólogos”.

El pedido de una segunda opinión

Schiter reveló además que fue convocado desde Swiss Medical pocos días antes de la muerte de Maradona. Según contó, un gerente de la empresa le pidió que concurriera a la Clínica Olivos para aportar una segunda opinión sobre el cuadro de Diego. “Me llamaron el 4 o 5 de noviembre porque querían que diera mi opinión respecto de la excitación psicomotriz”, explicó.

Sin embargo, afirmó que no le permitieron ingresar a ver personalmente al ex futbolista. “Pregunté si podía entrar a darle un abrazo y me dijeron que preferiblemente no”, relató.

También aclaró que nunca tuvo contacto con Leopoldo Luque, señalado como médico de cabecera de Diego. “No conocí a Luque. Nunca tuve una conversación con él”, afirmó.

Qué dijo sobre el corazón de Maradona

Durante su declaración, Schiter también hizo referencia a los resultados de la autopsia y explicó que Maradona presentaba una cardiopatía estructural crónica. “El corazón estaba agrandado y mostraba signos de cardiopatía estructural”, detalló.

Luque y Maradona

Además, señaló que Diego tenía antecedentes de miocardiopatía dilatada tóxica vinculada al consumo de sustancias y explicó que ya había sufrido arritmias graves años antes.

“La insuficiencia cardíaca es que el corazón no es capaz de suplir las necesidades del organismo”, explicó ante el tribunal.

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