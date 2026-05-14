"Le tengo miedo a esta carta": la tremenda predicción del tarot sobre Pampita y Martín Pepa tras reconciliarse

La advertencia cayó como un balde de agua fría y generó preocupación inmediata entre quienes siguen de cerca el vínculo de la modelo y el polista. Una predicción que, lejos de dar certezas, dejó abierta la pregunta sobre si esta reconciliación llegó para quedarse o si el "vendaval" que anticipa el tarot todavía está por llegar.

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¿Qué dijo Pampita de la reconciliación con Martín Pepa?

En una nota con Infobae, Pampita se refirió a su reconciliación con el polista Martín Pepa luego de un impasse que resonó en todos los programas de espectáculos.

“Estoy bien, pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien”, aseguró la modelo al hablar de su presente sentimental. Y agregó: “Las cosas se calmaron, cuando hay amor todo se arregla”.

"Mi vida va cambiando minunto a minuto es como una telenovela mexicana. En este minuto estoy muy bien, muy contenta. Se entiende igual la curiosidad del otro porque la gente porque me tienen cariño y me quieren ver contenta", reconoció Pampita, quien hoy se da una nueva oportunidad en el amor con el polista.