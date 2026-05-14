A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿QUÉ PASARÁ?

"Le tengo miedo a esta carta": la tremenda predicción del tarot sobre Pampita y Martín Pepa tras reconciliarse

La tarotista Liliana Chelli sorprendió a todos en La Mañana de Moria al tirar las cartas del tarot para saber qué le deparará a Pampita y Martín Pepa.

14 may 2026, 14:17
Banner seguínos en google Primicias Ya
Le tengo miedo a esta carta: la tremenda predicción del tarot sobre Pampita y Martín Pepa tras reconciliarse
Le tengo miedo a esta carta: la tremenda predicción del tarot sobre Pampita y Martín Pepa tras reconciliarse

"Le tengo miedo a esta carta": la tremenda predicción del tarot sobre Pampita y Martín Pepa tras reconciliarse

La reconciliación de Pampita y Martín Pepa sigue dando que hablar. Después de que se confirmara la separación, el sorpresivo viaje del polista a Buenos Aires terminó sellando la vuelta de la pareja, un giro que nadie esperaba y que volvió a poner a la modelo en el centro de la escena mediática. Pero en medio de tanta emoción, el tarot también quiso decir su parte.

La duendóloga y tarotista Liliana Chelli fue invitada a La Mañana con Moria (El Trece) y analizó las cartas que rodean el futuro amoroso de de la diosa y el polista.

Leé también

Moria Casán hizo un lapidario comentario de Pampita tras su reconciliación con Martín Pepa: "Todo..."

Moria Casán hizo un lapidario comentario de Pampita tras su reconciliación con Martín Pepa: “Todo...”

El arranque de la lectura fue prometedor y generó alivio en el estudio: "Tenemos La Pradera, mucha margarita y mucho girasol. Es bien. El amanecer, también bien", describió la especialista mientras desplegaba las cartas sobre la mesa.

Sin embargo, lo que vino después encendió todas las alarmas. "Pero acá viene el viento. A veces puede venir un vendaval. Ahora estamos en una brisa", advirtió Chelli, cambiando el tono de la lectura de manera abrupta. Y cuando parecía que la cosa no podía ponerse más tensa, la tarotista remató con una frase que dejó helado al piso entero: "Le tengo mucho miedo a esta carta porque no sabemos a dónde deriva el viento".

La advertencia cayó como un balde de agua fría y generó preocupación inmediata entre quienes siguen de cerca el vínculo de la modelo y el polista. Una predicción que, lejos de dar certezas, dejó abierta la pregunta sobre si esta reconciliación llegó para quedarse o si el "vendaval" que anticipa el tarot todavía está por llegar.

Embed

¿Qué dijo Pampita de la reconciliación con Martín Pepa?

En una nota con Infobae, Pampita se refirió a su reconciliación con el polista Martín Pepa luego de un impasse que resonó en todos los programas de espectáculos.

“Estoy bien, pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien”, aseguró la modelo al hablar de su presente sentimental. Y agregó: “Las cosas se calmaron, cuando hay amor todo se arregla”.

"Mi vida va cambiando minunto a minuto es como una telenovela mexicana. En este minuto estoy muy bien, muy contenta. Se entiende igual la curiosidad del otro porque la gente porque me tienen cariño y me quieren ver contenta", reconoció Pampita, quien hoy se da una nueva oportunidad en el amor con el polista.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Pampita

Lo más visto