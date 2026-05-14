Amenazas de muerte y custodia policial: el drama de Yanina Screpante

En cuanto al revés judicial que sufrió en la demanda que Yanina Screpante llevó adelante contra el ex futbolista, la panelista indicó que la modelo apelará la resolución. "En esta instancia la Justicia falló a favor de Lavezzi pero Yanina va a apelar", comentó.

Sobre las amenazas recibidas, Natalie Weber explicó que se contactó con Yanina Screpante pero que por el momento no dará declaraciones sobre el tema.

"Hablé con ella y no quiere salir a hablar porque está muy asustada. Ella tuvo el conflicto con los vecinos pero justo da la casualidad que una semana antes de que salga el fallo a favor de Ezequiel ella recibe amenazas de muerte al celular", cerró la panelista.

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El descargo de Yanina Screpante tras el video fuera de sí con sus vecinos

Yanina Screpante fue grabada a los gritos con unos vecinos y en diálogo con el ciclo Intrusos (América Tv) explicó el contexto de la situación tras conocerse esas imágenes.

En las mismas se la ve hablando con unos vecinos tras acercarse a la puerta de una casa y la charla fue subiendo de tono lentamente por un conflicto sobre un tema en particular de convivencia.

"Lo que más me sorprende es que alguien le importe mi pelea con el vecino. Yo soy de Cardales de toda la vida y para ayudarla a mi mamá me estoy ocupando yo de la administración de sus propiedades por eso tengo que lidiar con inquilinos e inmboliarias", comenzó la ex del Pocho Lavezzi.

Y agregó: "Hace un tiempo se retiran unos inquilinos de mucho tiempo y cuentan los motivos por los vecinos que molestan un montón y son muchas personas. Vinieron 14 para Navidad y no se fueron nunca más".

"Yo les dije que usen en el jardín que tienen atrás y no la vereda. En el pueblo todos nos conocemos con todos. Ese es un fragmento del video nada más", continuó Screpante indignada por lo sucedido con los vecinos y la filtración del video.