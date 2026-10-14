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Lucas Paganini, científico argentino de la NASA, llega al Planetario

El ejecutivo principal del programa del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, dará una charla en la que contará qué se espera descubrir con el dispositivo.

Paganini es el ejecutivo principal del programa del Telescopio Roman (Foto: Linda Buenos Aires).

Paganini es el ejecutivo principal del programa del Telescopio Roman (Foto: Linda Buenos Aires).

El Planetario Galileo Galilei recibe a Lucas Paganini, científico e ingeniero argentino, actual ejecutivo principal del programa del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman.

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Una persona viajó colgada de un colectivo en el Puente Pueyrredón y quedó grabado.

Paganini tiene 45 años, vive en Estados Unidos y desde hace 15 trabaja en la NASA. Se formó en la Universidad de Mendoza, hizo un doctorado en Alemania y hoy es el ejecutivo principal del programa del Telescopio Roman, que seguirá al James Webb en una nueva misión.

Este importante evento de divulgación científica es una actividad de ingreso libre y se realizará el domingo 18 de octubre en el Domo del Planetario, donde podremos escuchar a Paganini contarnos sobre qué esperamos descubrir con Roman: desde materia y energía oscura hasta nuevos exoplanetas.

Para más información sobre Lucas Paganini en El Planetario

  • Domingo 18 de octubre de 18 a 20.
  • Planetario Galileo Galilei - Av. Sarmiento s/n.
  • Más información en: linda.gob.ar
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