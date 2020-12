La mamá de un alumno de séptimo grado pide que su hijo repita el año "porque no aprendió nada"

"Solo hubo un grupo de WhatsApp con los docentes donde se subían fotocopias", explicó Mónica, la madre del chico (Foto: captura de TV).

"Va a empezar el primer año sin entender nada". Con esa frase, Mónica, madre de Tomás, un alumno de la Escuela 348 de Neuquén, justificó un pedido que para muchos resultó llamativo: que su hijo repita el séptimo grado.

En diálogo con BDA, por A24, la mujer explicó que, en el primer tramo del año, solo hubo un grupo de WhatsApp con los docentes donde "se subían fotocopias". Y que en agosto empezaron a pedir los ejercicios hechos. Como ella trabajaba, no tenía forma de explicar los contenidos.

Según Mónica, cuando se comunicó con la maestra, la docente le explicó su situación: no podía grabar videos explicativos porque no tenía crédito para mandarlos por internet. Y tampoco estaba en condiciones de mejorar conexión. Ante esto, la mamá prefiere que su hijo recupere los contenidos y no empiece el secundario sin los conocimientos necesarios para la nueva etapa.

Mirá el video de BDA: