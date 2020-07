"De manera inmediata": Ordenan cubrir el tratamiento de Sabrina Monteverde

Sabrina Monteverde

La Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación de Córdoba ordenó a la Apross "de manera inmediata" que brinde a la joven Sabrina Sofía Monteverde el 100 por ciento de cobertura del medicamento que necesita para tratar su dolencia de fibrosis quística.

La medida surge a partir del amparo interpuesto a comienzos de junio por el abogado de la joven y establece que, para el cumplimiento de esta cautelar, "la Apross deberá proveer el medicamento, o los fondos necesarios para su adquisición por parte de la beneficiaria". Para esto, Sabrina Monteverde debe incorporar el presupuesto que refleje el valor del medicamento para que la aseguradora de salud acredite el importe "dentro del menor plazo posible".

Llama la atención que, además, la vocal de Cámara María Inés Ortiz de Gallardo, cita "a comparecer en el plazo de tres días y a contestar el informe" a "la Provincia de Córdoba, a través de las autoridades del Ministerio de Salud, en calidad de garante del derecho a la salud, para que coparticipe en el pago del ciento por ciento de la cobertura que exija el tratamiento de Sabrina".

Mirando a cámara entre lágrimas y con la voz entrecortada, Sabrina Monteverde contó su historia en las redes sin esconder sus emociones. Esta joven cordobesa de 22 años relató en primera persona su drama: padece fibrosis quística, una enfermedad genética para la que necesita una medicación que su obra social se niega a cubrir.

Fue a la Justicia, pero no encontraba respuesta mientras la enfermedad avanza. Por eso, decidió volcar su reclamo en un video de 4 minutos que subió a Instagram. En menos de un día, su historia se viralizó: este jueves el posteo había sido visto más de 3 millones de veces.

"Hola buenas noches, me llamo Sabrina Monteverde, tengo 22 años, soy de Córdoba Argentina y tengo fibrosis quística, enfermedad genética y hereditaria que al día no tiene cura, pero si existe un fármaco que frena el deterioro llamado "Trikafta", en medio de un proceso judicial recurro a su ayuda para que Apross de respuestas sobre la cobertura de la medicación o que la Justicia avance con el juicio para poder tener una mejor calidad de vida. Es mi derecho y voy a pelear por él. Necesito de su ayuda para que mí voz se escuche, necesito de su ayuda porque estoy cansada ya, el cuerpo no entiende de tiempos ni legalidades", posteó la joven.