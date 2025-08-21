Materiales de moda para remodelar la casa en 2025.

Porcelanatos para interiores y terrazas

El porcelanato se ha consolidado como el material estrella para remodelaciones de alto impacto. Su densidad lo hace más resistente al tránsito intenso y su estética se adapta a tendencias modernas. Este año predominan los formatos grandes, los acabados mate y los diseños que imitan mármol y granito.

En Argentina, el precio del porcelanato se ubica entre USD 14 y 33 por metro cuadrado, con una instalación que ronda los USD 25 a 35 por metro cuadrado. Renovar un living de 20 metros cuadrados con porcelanato puede costar entre USD 780 y 1.360. En Chile, los valores de instalación suelen moverse entre USD 20 y 30 por metro cuadrado, una diferencia pequeña que sirve como referencia comparativa.

Remodelar en 2025 con visión a futuro

La remodelación de viviendas creció un 18% en 2024 en la región y se espera que en 2025 ese número siga aumentando. Se estima que el 60% de los proyectos priorizan la renovación de pisos y muros. La elección entre cerámica o porcelanato dependerá del presupuesto y del uso del espacio: la cerámica es ideal para quienes buscan ahorro y practicidad, mientras que el porcelanato se recomienda para ambientes principales donde se busca sofisticación y durabilidad.

Invertir en estos materiales no solo mejora la calidad de vida diaria, también incrementa el valor de reventa de la propiedad. Por eso, en 2025, las cerámicas y porcelanatos se confirman como los grandes protagonistas de la remodelación del hogar.