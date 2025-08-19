Leonardo Sbaraglia se luce en Netflix con el gran estreno de una nueva miniserie de 3 episodios.

El elenco de "Las maldiciones" con Leo Sbaraglia

El papel protagónico está en manos de Leo Sbaraglia, uno de los actores argentinos más reconocidos a nivel internacional. Lo acompañan Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela.

Dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara, escrita por Daniel Burman junto a un equipo de escritores formado por Natacha Caravia, Martín Hodara, Andrés Gelos y Pablo Gelós, y producida por Oficina Burman y Cimarrón (compañías de The Mediapro Studio).

Las maldiciones Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix

La novela de Claudia Piñeiro que inspiró a la serie

Publicada en 2017, Las maldiciones se convirtió rápidamente en un éxito editorial. Claudia Piñeiro, autora de best sellers como Las viudas de los jueves y Catedrales, creó un universo donde política, corrupción y vínculos familiares se entrelazan en un relato inquietante.

Uno de los aspectos más comentados fue el personaje del gobernador Fernando Rovira, que en la ficción aparece como un emprendedor inmobiliario que se mete en política tras crecer con barrios privados y negocios financieros.

Muchos lectores encontraron similitudes con figuras de la política real. La propia Piñeiro nunca confirmó esa inspiración, aunque sí admitió que entrevistó a políticos como Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde para construir la voz de uno de los personajes centrales: la periodista China Sureda.

Las maldiciones, novela de Claudia Piñeiro

Cuántos episodios tendrá "Las maldiciones"

Netflix decidió apostar por esta historia no solo por el prestigio de Piñeiro, sino también por la posibilidad de llevar a la pantalla un relato cargado de giros narrativos. Con solo tres episodios, la miniserie busca concentrar la intensidad de la novela y traducirla en un formato visual que mantenga al espectador en vilo.

El paisaje norteño argentino, con sus montañas y llanuras, fue elegido como escenario natural. Allí se filmaron escenas clave que subrayan la ambigüedad moral de los personajes y el clima de tensión constante.

Las maldiciones Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix

Cuándo se estrena "Las maldiciones" en Netflix

El estreno mundial de Las maldiciones será el 12 de septiembre en Netflix. Ese día estarán disponibles los tres episodios, lo que permitirá maratonear la serie en una sola jornada.

La expectativa ya comenzó a crecer con el lanzamiento del tráiler oficial, en el que se muestra a Sbaraglia interpretando a un personaje oscuro y complejo, atrapado en una trama de secretos políticos y familiares.

El proyecto se inscribe dentro de la estrategia de Netflix de apostar por producciones argentinas con proyección internacional, como ya ocurrió con títulos recientes de la plataforma que ganaron reconocimiento más allá de las fronteras del país.

Tráiler de "Las maldiciones", la serie de Netflix