Leonardo Sbaraglia se luce en Netflix con el gran estreno de una nueva miniserie de 3 episodios

Netflix estrena "Las maldiciones", su nueva serie argentina, y promete un thriller intenso con Leonardo Sbaraglia en un papel que ya genera gran expectativa.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Netflix estrenó el tráiler oficial de "Las maldiciones", la serie inspirada en la novela de Claudia Piñeiro que llegará a la plataforma el 12 de septiembre. Protagonizada por Leonardo Sbaraglia, la ficción argentina estará compuesta por tres episodios cargados de suspenso, tensiones políticas y un trasfondo que promete despertar debates.

El secuestro de la hija de un candidato en ascenso, a manos del joven que él mismo ha elegido como su secretario privado, abre la puerta al mundo de la "nueva política" donde todo está permitido.

De qué trata "Las maldiciones" en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y que desnuda la verdadera naturaleza del poder y las maldiciones de la filiación."

Este thriller político envuelve un drama familiar común: el de la maldición que transita de padres a hijos y cómo todos nuestros esfuerzos para evitarla suelen fracasar en el intento. La miniserie no solo recrea la tensión de la novela original, sino que también incorpora el paisaje árido y majestuoso del norte argentino.

El elenco de "Las maldiciones" con Leo Sbaraglia

El papel protagónico está en manos de Leo Sbaraglia, uno de los actores argentinos más reconocidos a nivel internacional. Lo acompañan Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela.

Dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara, escrita por Daniel Burman junto a un equipo de escritores formado por Natacha Caravia, Martín Hodara, Andrés Gelos y Pablo Gelós, y producida por Oficina Burman y Cimarrón (compañías de The Mediapro Studio).

La novela de Claudia Piñeiro que inspiró a la serie

Publicada en 2017, Las maldiciones se convirtió rápidamente en un éxito editorial. Claudia Piñeiro, autora de best sellers como Las viudas de los jueves y Catedrales, creó un universo donde política, corrupción y vínculos familiares se entrelazan en un relato inquietante.

Uno de los aspectos más comentados fue el personaje del gobernador Fernando Rovira, que en la ficción aparece como un emprendedor inmobiliario que se mete en política tras crecer con barrios privados y negocios financieros.

Muchos lectores encontraron similitudes con figuras de la política real. La propia Piñeiro nunca confirmó esa inspiración, aunque sí admitió que entrevistó a políticos como Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde para construir la voz de uno de los personajes centrales: la periodista China Sureda.

Las maldiciones, novela de Claudia Piñeiro

Cuántos episodios tendrá "Las maldiciones"

Netflix decidió apostar por esta historia no solo por el prestigio de Piñeiro, sino también por la posibilidad de llevar a la pantalla un relato cargado de giros narrativos. Con solo tres episodios, la miniserie busca concentrar la intensidad de la novela y traducirla en un formato visual que mantenga al espectador en vilo.

El paisaje norteño argentino, con sus montañas y llanuras, fue elegido como escenario natural. Allí se filmaron escenas clave que subrayan la ambigüedad moral de los personajes y el clima de tensión constante.

Cuándo se estrena "Las maldiciones" en Netflix

El estreno mundial de Las maldiciones será el 12 de septiembre en Netflix. Ese día estarán disponibles los tres episodios, lo que permitirá maratonear la serie en una sola jornada.

La expectativa ya comenzó a crecer con el lanzamiento del tráiler oficial, en el que se muestra a Sbaraglia interpretando a un personaje oscuro y complejo, atrapado en una trama de secretos políticos y familiares.

El proyecto se inscribe dentro de la estrategia de Netflix de apostar por producciones argentinas con proyección internacional, como ya ocurrió con títulos recientes de la plataforma que ganaron reconocimiento más allá de las fronteras del país.

Tráiler de "Las maldiciones", la serie de Netflix

Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
