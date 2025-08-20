Sigue la alerta por la ciclogénesis en el AMBA: qué día volverá el "veranito" con 20 grados

El pronóstico para este miércoles

Según informó el SMN, durante la mañana de este miércoles persistirán algunas lluvias intermitentes en el AMBA, con probabilidades que irán del 10% al 40%. No obstante, hacia el mediodía se espera una mejora progresiva, con disminución de las precipitaciones y un cielo mayormente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 11° de mínima y los 16° de máxima, aunque la sensación térmica será inferior debido a la fuerza del viento. Las ráfagas, provenientes del sector sudeste, podrán superar los 70 km/h, lo que mantiene vigente la recomendación de circular con precaución, especialmente para conductores de vehículos livianos, motociclistas y peatones.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

La estabilización llegará recién en las próximas horas. El jueves se prevé un cielo con nubosidad variable, sin lluvias en la Ciudad ni el conurbano. Las temperaturas seguirán siendo moderadas: mínimas de 9° y máximas de 15°.

El viernes el panorama será similar, con un leve ascenso térmico que llevará la máxima a 17°, en una jornada fresca pero más estable.

La gran novedad llegará tras el fin de semana, cuando un sistema de alta presión favorecerá la entrada de aire más templado desde el norte del país. El lunes se anticipa una jornada con máximas que podrían alcanzar los 20°, un valor atípico para agosto y que marcará un fuerte contraste con la seguidilla de días grises y ventosos que dejó la ciclogénesis.

Consecuencias del fenómeno en el país

El temporal que se extendió desde el domingo dejó varias consecuencias en el interior del país. En zonas del litoral se registraron inundaciones en áreas bajas y crecidas de arroyos, mientras que en el norte de Buenos Aires las ráfagas provocaron caídas de ramas, cortes de luz y anegamientos urbanos.

En la Ciudad de Buenos Aires, Defensa Civil recibió más de un centenar de llamados relacionados con árboles caídos y objetos desprendidos de balcones. Afortunadamente, no se registraron víctimas, aunque sí daños materiales menores.

Recomendaciones oficiales ante la alerta amarilla

El SMN, junto a las autoridades locales, emitió una serie de recomendaciones para la población:

Evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas.

Asegurar objetos que puedan volarse (macetas, toldos, carteles, techos livianos).

No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad en caso de tormenta.

Circular con extrema precaución en calles anegadas o con poca visibilidad.

Las autoridades remarcan que, aunque la alerta se haya reducido a nivel amarillo, el fenómeno sigue representando riesgos para la seguridad y la movilidad.

De la tormenta al “veranito”

El contraste climático será notorio. Tras varios días de lluvias y vientos intensos, el ingreso de aire cálido desde el norte provocará que las temperaturas asciendan de forma abrupta.

De hecho, para el lunes se prevén máximas cercanas a los 20° en el AMBA, un registro que suele asociarse con la primavera y no con pleno agosto.