Guillermo Francella arrasa en Netflix con la película más vista y en los cines con "Homo Argentum".

Granizo Netflix 2

La sinopsis oficial de Netflix resume el planteo: "Después de que le llueven críticas por fallar en el pronóstico de una tormenta, un meteorólogo se refugia en la casa de su hija e inicia un viaje de autodescubrimiento."

"Granizo" arrasó con su estreno en Netflix

El largometraje dirigido por Marcos Carnevale se estrenó en Netflix y, en cuestión de días, acumuló cifras impactantes. Según los datos oficiales de la compañía, Granizo alcanzó más de 24 millones de horas reproducidas en su primera semana. Este nivel de audiencia lo convirtió en el film más visto de la plataforma a nivel mundial en su categoría.

La recepción del público fue inmediata. Miles de usuarios compartieron en redes sociales escenas de la película, destacando tanto la actuación de Francella como la carga emocional de la historia. No es casualidad: Netflix ha encontrado en las producciones argentinas una mina de oro que conecta con audiencias diversas, desde Latinoamérica hasta Europa.

Granizo Netflix 1

Guillermo Francella brilla en "Granizo"

Guillermo Francella, reconocido por clásicos del cine argentino como El secreto de sus ojos o El robo del siglo, demuestra nuevamente su versatilidad. En Granizo combina su humor característico con un registro más emotivo, mostrando un lado vulnerable y humano que conecta con espectadores de distintas generaciones.

La crítica especializada destacó que el actor logra sostener toda la narrativa con su carisma, sin caer en clichés. Esto, sumado a la dirección de Marcos Carnevale, hizo que la película tenga un ritmo ágil, capaz de atraer tanto a quienes buscan una comedia ligera como a los que prefieren historias con mayor trasfondo emocional.

El elenco de "Granizo" con Francella

Guillermo Francella

Peto Menahem

Romina Fernandes

Martín Seefeld

Laura Fernández

Eugenia Guerty

Viviana Saccone

Horacio Fernández

Norman Briski

Nicolás Scarpino

Granizo Película 2.jpg

Por qué ver "Granizo" en Netflix

Uno de los factores que explican el éxito de Granizo es su capacidad de conectar con temas actuales. La película toca la exposición pública, el poder de la opinión social y la fragilidad de la reputación en la era digital.

En un mundo donde un error puede viralizarse en cuestión de minutos, la historia de Miguel Flores se siente cercana y plausible. Esa identificación inmediata, sumada al carisma de Francella, explica por qué el film se volvió rápidamente un fenómeno en redes sociales y en la plataforma.

"Homo Argentum", con Guillermo Francella, es un éxito

La película "Homo Argentum", dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella, se ha convertido en un rotundo éxito de taquilla en Argentina. Desde su estreno, la cinta ha vendido más de 400,000 entradas, colocándose entre los lanzamientos nacionales más fuertes de los últimos años.

Homo Argentum

Este impresionante desempeño no solo demuestra el éxito de la película, sino también la recuperación del hábito de ir al cine, atrayendo a audiencias de todas las edades y demostrando que el público está dispuesto a ver propuestas nacionales en la pantalla grande.

El éxito de Homo Argentum se debe en gran parte a su estrategia de lanzamiento, que incluyó su proyección en 405 pantallas en todo el país, asegurando que estuviera disponible para una amplia audiencia. Solo en su día de estreno, la película atrajo a más de 73,000 espectadores, un número comparable al de un estadio de fútbol lleno, lo que subraya la gran acogida que tuvo la propuesta.

Tráiler de la película "Granizo"