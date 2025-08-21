La China Suárez desmiente a Wanda Nara y negó el embarazo

Wanda Nara prendió el ventilador y fiel a su estilo lanzó una bomba ante la prensa dejando picando la posibilidad de que la China Suárez esté embarazada de Mauro Icardi.
En Intrusos detallaron todo sobre el bombazo que tiró Wanda Nara sobre el supuesto embarazo de la China Suárez de Mauro Icardi.
"Yo hablé con él (por Mauro Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, indicó Wanda Nara desde el Aeropuerto de Ezeiza y causando al instante un gran revuelo en los medios.
Y luego dejó picando que está enterada de una importante noticia en torno a la China Suérez y su ex: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.
“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, agregó la conductora sin entrar en más precisiones pero ya dejando la duda picando en medio de la total tensión judicial que vive con el padre de sus dos hijas.
Lo cierto es que en el ciclo Intrusos (América Tv) se refirieron a estas polémicas declaraciones de la mediática y ampliaron que desde lado de la China Suárez desmienten rotundamente estar en la dulce espera.
"Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas", precisó Paula Varela en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.
Y añadió sobre las tensas conversaciones que tienen Wanda y Mauro lejos de llegar a un pacífico acuerdo: "Wanda me dijo que él la llamó y me dice textualmente pensando que era por algo de las nenas y que termina siendo lo de siempre, que terminan peleando".
"La China no está embarazada, no es verdad, miente en eso", afirmó Karina Iavícoli tras la versión que dio a entender Wanda en el reciente contacto con la prensa.
Cabe recordar que la China Suárez y Mauro Icardi blanquearon su noviazgo en el verano y desde allí se muestran inseparables y muy enamorados desde Turquía donde se mudaron hace poco a un nuevo hogar ya con planes a futuro instaladísimos en Estambul.
Desde Estambul, donde la está pasando bomba y ya instaladísima hace varias semanas, la actriz la China Suárez compartió un sugerente video del futbolista Mauro Icardi que dejan al descubierto sus atributos más íntimos.
En las imágenes que subió la actriz a sus Instagram stories puede vérselo a Icardi completamente relajado, sonriendo y vistiendo solamente un boxer negro.
Pero claramente lo que más llamó la atención de los usuarios fue el plano que expuso abiertamente sus partes íntimas a la vista de todos.
“Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, fue en tanto el sutil comentario que se limitó a escribir la actriz, demostrando así su excelente presente junto al futbolista.