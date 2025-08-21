La China Suárez desmiente a Wanda Nara y negó el embarazo

Embed

Lo cierto es que en el ciclo Intrusos (América Tv) se refirieron a estas polémicas declaraciones de la mediática y ampliaron que desde lado de la China Suárez desmienten rotundamente estar en la dulce espera.

"Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas", precisó Paula Varela en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y añadió sobre las tensas conversaciones que tienen Wanda y Mauro lejos de llegar a un pacífico acuerdo: "Wanda me dijo que él la llamó y me dice textualmente pensando que era por algo de las nenas y que termina siendo lo de siempre, que terminan peleando".

"La China no está embarazada, no es verdad, miente en eso", afirmó Karina Iavícoli tras la versión que dio a entender Wanda en el reciente contacto con la prensa.

Cabe recordar que la China Suárez y Mauro Icardi blanquearon su noviazgo en el verano y desde allí se muestran inseparables y muy enamorados desde Turquía donde se mudaron hace poco a un nuevo hogar ya con planes a futuro instaladísimos en Estambul.

La China Suárez mostró una imagen de las partes íntimas de Mauro Icardi

Desde Estambul, donde la está pasando bomba y ya instaladísima hace varias semanas, la actriz la China Suárez compartió un sugerente video del futbolista Mauro Icardi que dejan al descubierto sus atributos más íntimos.

En las imágenes que subió la actriz a sus Instagram stories puede vérselo a Icardi completamente relajado, sonriendo y vistiendo solamente un boxer negro.

Pero claramente lo que más llamó la atención de los usuarios fue el plano que expuso abiertamente sus partes íntimas a la vista de todos.

“Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, fue en tanto el sutil comentario que se limitó a escribir la actriz, demostrando así su excelente presente junto al futbolista.