Parte médico

Oficial: quién es el hincha chileno que se arrojó al vacío desde una tribuna y cuál es su estado

Se trata de un hombre de 33 años que decidió saltar tras ser acorralado por barras de Independiente. Además, hay más de una decena de heridos que también fueron identificados.

Gonzalo Alfaro

Gonzalo Alfaro, el hincha de la U de Chile que se arrojó al vacío para escapar de la barra.
Violencia extrema entre hinchas de Independiente y la U. de Chile en Avellaneda. (Foto: Gentileza ABC color)

Según informa el diario Clarín, uno de los casos más delicados es el de Gonzalo Alfaro, hincha chileno de 33 años, quien sufrió un traumatismo de cráneo tras arrojarse al vacío para escapar de la barra brava local. Según precisó el parte médico, fue trasladado de urgencia al Hospital Fiorito, donde debió ser operado neuroquirúrgicamente y permanece con pronóstico reservado. En las imágenes que circularon durante la madrugada se lo ve tendido en el piso, aún herido, siendo agredido por los violentos.

independiente_incindetes

En el mismo hospital está internado Jaime Mora, de 56 años, también oriundo de Chile. Su cuadro es grave: presenta fractura cervical y traumatismo de cráneo, aunque se encuentra estable dentro de la gravedad.

El tercer paciente en estado crítico es Andrés Villalobo, atendido en el Hospital Presidente Perón. Allí confirmaron que su salud se deterioró con el correr de las horas y se mantiene con pronóstico reservado.

Además, otras dos personas permanecen hospitalizadas, aunque sin riesgo de vida. En el Presidente Perón se recupera Nazareno Hasenaver, argentino, mientras que en el Hospital Eduardo Wilde fue atendido el chileno Joaquín Alvayay, quien presenta un traumatismo leve de cráneo.

Según el último parte oficial difundido este jueves, los médicos mantienen un seguimiento estrecho de los pacientes más comprometidos, mientras la investigación judicial intenta determinar responsabilidades por los episodios de violencia en la tribuna.

La información oficial del estado de hinchas heridos de la U de Chile

Reporte del Hospital Fiorito de Avellaneda. Doce heridos, uno de ellos con riesgo vital. Las identidades son las siguientes:

  • Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.
  • Jaime Mora, cirugía por fractura.
  • Pablo Mora, politraumatismo.
  • Brayan Martínez, apuñalado.
  • Ignacio Castro, sutura en la cabeza.
  • Diego Trujillo, politraumatismo.
  • Sebastián Aliste, politraumatismo.
  • Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.
  • Hian Abreu, politraumatismo.
  • Carlos Mesa, politraumatismo.
  • Román Silva, politraumatismo.
  • Victoria Neira, politraumatismo.
  • Andrés Villlalobos, traumatismo de cráneo (en observación)
  • Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo
  • Renato Urbina, traumatismo de cráneo
  • Joaquín Vaina, politraumatismo
  • Rubén Torres, politraumatismo
  • José Acuiada, politraumatismo
  • Patricio Valenzuela, politraumatismo
