Oficial: quién es el hincha chileno que se arrojó al vacío desde una tribuna y cuál es su estado

Además, otras dos personas permanecen hospitalizadas, aunque sin riesgo de vida. En el Presidente Perón se recupera Nazareno Hasenaver, argentino, mientras que en el Hospital Eduardo Wilde fue atendido el chileno Joaquín Alvayay, quien presenta un traumatismo leve de cráneo.

Según el último parte oficial difundido este jueves, los médicos mantienen un seguimiento estrecho de los pacientes más comprometidos, mientras la investigación judicial intenta determinar responsabilidades por los episodios de violencia en la tribuna.

La información oficial del estado de hinchas heridos de la U de Chile

Reporte del Hospital Fiorito de Avellaneda. Doce heridos, uno de ellos con riesgo vital. Las identidades son las siguientes: