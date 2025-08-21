ANSES paga casi $200.000 por asignación desde septiembre: cómo inscribirse

El objetivo del beneficio es garantizar un ingreso económico durante todo el embarazo, acompañando a las gestantes con herramientas de protección y contención sanitaria. Esta prestación cubre desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo, y tiene alcance nacional.

Nuevo monto de la Asignación por Embarazo desde septiembre 2025

De acuerdo con el anuncio oficial, a partir de septiembre de 2025, el monto general de la Asignación por Embarazo se fijará en $115.088 mensuales. Sin embargo, ANSES realiza una retención mensual del 20%, que se deposita posteriormente cuando se acredita el nacimiento del hijo o la interrupción legal del embarazo.

Pago directo a las beneficiarias: $92.070,40

El importe que perciben mensualmente las beneficiarias será de $92.070,40, mientras que los $23.017,60 restantes se acumulan como saldo retenido, a ser cobrado una vez finalizado el embarazo.

Asignación por Zona 1: monto especial con plus por zona desfavorable

Las provincias ubicadas en la Zona 1 —una clasificación especial que contempla condiciones geográficas y climáticas adversas— recibirán un monto diferencial, con el objetivo de compensar el mayor costo de vida en esas regiones.

Provincias incluidas en Zona 1:

La Pampa

Chubut

Neuquén

Río Negro

Santa Cruz

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido bonaerense de Patagones

En estos casos, el valor mensual asciende a $149.615, con un pago directo de $119.692 tras la retención del 20%.

Este diferencial reconoce las desigualdades estructurales de las regiones australes y permite a las mujeres gestantes contar con mayores recursos para afrontar el embarazo en contextos socioeconómicos más desafiantes.

Beneficios complementarios: Tarjeta Alimentar y Plan 1000 Días

Junto con la asignación mensual, las titulares del beneficio acceden automáticamente a dos programas complementarios clave para la seguridad alimentaria y el cuidado prenatal:

1. Tarjeta Alimentar

Forma parte del Plan Argentina Contra el Hambre y otorga una suma adicional destinada exclusivamente a la compra de alimentos. En el caso de embarazadas, el monto ronda los $52.250 mensuales.

2. Complemento Leche del Plan 1000 Días

Este subsidio específico acompaña la nutrición durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé. Desde septiembre 2025, el monto pasará a ser de $42.711 mensuales.

Ambos beneficios se otorgan sin trámites adicionales y son depositados en la misma cuenta de cobro de la Asignación por Embarazo.

¿Cómo se accede a la Asignación por Embarazo?

La mayoría de las mujeres gestantes no necesitan realizar gestiones para acceder al beneficio, ya que el sistema de ANSES activa automáticamente la asignación al detectar que la persona está inscripta en el Plan Sumar.

El Plan Sumar, gestionado por el Ministerio de Salud, asegura controles médicos, estudios de rutina y atención integral durante la gestación. Una vez inscripta y con la información cruzada entre los organismos, ANSES procede a otorgar el beneficio sin intervención presencial.

Casos que requieren trámite presencial:

Trabajadoras de casas particulares

Monotributistas sociales

En estas situaciones, es necesario:

Solicitar un turno previo en www.anses.gob.ar.

Presentarse en una oficina de ANSES con: DNI original y copia. Certificado médico que acredite embarazo a partir de la semana 12. Comprobante de inscripción en el Plan Sumar (si corresponde). Constancia de CUIL.



La cobertura del beneficio es retroactiva, por lo que ANSES paga los meses anteriores a la gestión, desde la semana 12 de embarazo, conforme lo establece la Ley 27.611, conocida como Ley de los Mil Días.