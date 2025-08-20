"Yo con él hago lo que quiero": la frase previa del padre que asesinó a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora

A diferencia de otras veces, Rufo no le envió la foto del niño antes de ir al colegio. En su lugar, recibió “una catarata de insultos”. Esas actitudes le hicieron sospechar que algo estaba mal, la mujer llamó a la escuela de Joaquín y le confirmaron que el chico no había asistido. Cuando lo consultó, Rufo respondió: “Está durmiendo, quedate tranquila. Hoy yo no voy a trabajar”.

Natalia insistió en que su hijo debía ir a clases y recibió una respuesta que la heló: “Yo con él hago lo que quiero”. Minutos después, al no lograr comunicarse de nuevo, decidió volver a su casa y en el camino pidió ayuda al 911.

El hallazgo en la vivienda

Al ingresar a la vivienda de la calle Díaz Vélez 192, se encontró con una escena desgarradora. “Me encontré con lo que nunca en la vida pensé que iba a ver. Lo vi acostado en la cama con la almohada en la cabeza. Lo que vi ya no era Joaquín. Salí a los gritos”, recordó.

Desde ese momento no volvió a tener contacto con Rufo ni pretende hacerlo. “De eso se encargará mi abogado y la Justicia”, afirmó. Y agregó: “Últimamente tenía miedo, pero por mí. Él me decía: ‘Vos me tenés miedo, si yo no mato ni una mosca’”.