Onigiri casero: cómo preparar este clásico japonés en tu cocina

El onigiri es uno de los platos más populares de la gastronomía japonesa. Con pocos ingredientes y pasos simples, se puede disfrutar en casa de este bocado tan versátil como delicioso.

Onigiri casero: cómo preparar este clásico japonés en tu cocina

El onigiri, también conocido como bola de arroz japonesa, es un plato tradicional de Japón que combina sencillez, sabor y practicidad. Se trata de un bocado hecho a base de arroz cocido, moldeado generalmente en forma triangular u ovalada, y en muchos casos envuelto con una pequeña tira de alga nori. Aunque puede rellenarse con distintos ingredientes, también se disfruta en su versión simple, únicamente con arroz sazonado.

Este plato se encuentra desde hace siglos en la gastronomía japonesa y sigue siendo muy popular en la actualidad. De hecho, forma parte de las viandas escolares, se vende en supermercados y se considera un alimento ideal para llevar a cualquier lugar. Su secreto está en la textura del arroz y en la frescura de los ingredientes que lo acompañan.

Qué se necesita para hacer onigiri en casa

Preparar onigiri casero no requiere demasiados elementos ni conocimientos avanzados de cocina. Lo fundamental es contar con arroz japonés (tipo de grano corto, glutinoso, que al cocinarse adquiere una consistencia pegajosa). Además, se puede utilizar alga nori para envolverlos y rellenos a gusto, como atún, salmón, umeboshi (ciruela encurtida) o incluso preparaciones más occidentales, como pollo o vegetales.

Los ingredientes básicos son:

  • 2 tazas de arroz japonés de grano corto.

  • Agua suficiente para enjuagar y cocinar el arroz.

  • Sal fina (para sazonar y dar forma).

  • Alga nori cortada en tiras.

Opcionales:

  • Rellenos al gusto: pescado, verduras, pollo, mayonesa con atún, entre otros.

Paso a paso de la receta de onigiri

  • Cocinar el arroz: enjuagarlo varias veces hasta que el agua salga clara. Luego, cocinarlo en una olla con la proporción adecuada de agua, siguiendo las instrucciones del paquete. Una vez listo, dejar reposar unos minutos tapado.

  • Preparar el área de trabajo: humedecer las manos con agua y espolvorearlas con un poco de sal. Esto evita que el arroz se pegue demasiado y le da sabor.

  • Dar forma al onigiri: tomar una porción de arroz tibio y, si se desea, colocar un poco de relleno en el centro. Luego, moldear suavemente con las manos hasta darle forma triangular u ovalada.

  • Agregar el nori: envolver cada pieza con una tira de alga nori, lo que aporta sabor y permite sostener el onigiri sin que el arroz se desarme.

  • Servir y disfrutar: se puede comer de inmediato o guardar en un recipiente hermético para más tarde.

Por qué el onigiri es tan popular

El éxito del onigiri radica en su practicidad y en la variedad de sabores que puede ofrecer. Es un plato portátil, nutritivo y adaptable a distintos gustos, lo que lo convierte en un clásico tanto en Japón como en otros países donde la gastronomía japonesa ha ganado protagonismo.

Además, es una excelente opción para quienes buscan incorporar recetas fáciles de preparar en casa sin necesidad de ingredientes complejos. Con arroz, sal y alga nori ya se puede disfrutar de su versión más básica, aunque siempre existe la posibilidad de experimentar con rellenos distintos.

Una receta que trasciende fronteras

El onigiri no solo es parte de la identidad cultural de Japón, sino que se ha convertido en un símbolo de su cocina a nivel mundial. Prepararlo en casa permite acercarse a una tradición milenaria y, al mismo tiempo, disfrutar de un plato versátil y delicioso que combina lo mejor de la simpleza y el sabor.

