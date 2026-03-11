Mercado Pago reconoció el error y anunció un importante cambio que sorprende a todos

Sin embargo, lo que parecía una actualización estética terminó generando el efecto contrario al buscado.

Millones de usuarios comenzaron a notar que resultaba difícil distinguir entre ambas aplicaciones cuando revisaban la pantalla de su celular. Esto se debe a que tanto Mercado Pago como Mercado Libre son utilizadas con enorme frecuencia por las mismas personas: una para pagar, transferir dinero o invertir; la otra para comprar productos online.

La similitud visual provocó que muchos usuarios tocaran el ícono equivocado o confundieran ambas apps, especialmente en dispositivos donde las aplicaciones se encuentran agrupadas o en carpetas.

La situación generó comentarios y quejas en redes sociales durante meses, hasta que finalmente la empresa tomó la decisión de revertir la modificación.

El anuncio del CEO y el mensaje en redes sociales

El anuncio del regreso al diseño original se realizó a través de la red social X, donde Szarfsztejn compartió un mensaje breve pero contundente.

“Enviar el producto es fácil. Dar marcha atrás es sabiduría”.

Con esa frase, el ejecutivo dejó en claro que la compañía optó por reconocer el error y corregirlo rápidamente, en lugar de insistir con una decisión que estaba generando inconvenientes entre los usuarios.

Más tarde, el propio CEO explicó con mayor detalle el origen del problema:

“Probamos poner el ícono de la app de Mercado Pago amarillo… y la gente lo confundía con Mercado Libre. Aprendimos. Hicimos rollback. El ícono vuelve a su color”.

El directivo acompañó el mensaje con el hashtag #ValePanquequear, una expresión popular que alude a cambiar de postura cuando una decisión se demuestra equivocada.

La identidad visual vuelve al blanco y celeste

Tras el anuncio, la empresa confirmó que la aplicación recuperará su tradicional esquema de colores, caracterizado por el fondo blanco y el logo celeste con las manos estrechadas, símbolo de la plataforma de pagos.

Este diseño permitirá diferenciar claramente la billetera digital del marketplace, evitando errores al momento de acceder a cada servicio.

Aunque puede parecer un detalle menor, la identidad visual de una aplicación es clave en la experiencia de usuario. En un ecosistema donde las personas utilizan decenas de apps diariamente, la claridad visual y la diferenciación son elementos fundamentales para evitar confusiones.

Por ese motivo, las empresas tecnológicas suelen invertir enormes recursos en pruebas de diseño antes de lanzar cambios en sus plataformas.

Un nuevo liderazgo al frente de Mercado Libre

El episodio también se produce en un momento de transición importante dentro de la empresa. En 2026, Ariel Szarfsztejn asumió como CEO de Mercado Libre, en lo que representa uno de los cambios más relevantes en la historia de la compañía.

El ejecutivo reemplazó nada menos que a Marcos Galperin, fundador del gigante tecnológico latinoamericano y líder de la empresa durante más de 26 años.

Durante ese tiempo, Galperin transformó a Mercado Libre en la compañía de comercio electrónico más importante de América Latina, con operaciones en múltiples países y millones de usuarios activos.

La llegada de Szarfsztejn marca el inicio de una nueva etapa en la conducción del grupo, que incluye tanto el marketplace como su poderosa división fintech.

Un desafío temprano para el nuevo CEO

La polémica por el cambio de ícono se convirtió en uno de los primeros desafíos públicos del nuevo CEO.

Si bien el problema no tuvo consecuencias operativas graves, sí generó ruido entre los usuarios y puso en debate la estrategia de identidad visual de la empresa.

La respuesta del ejecutivo fue rápida y transparente, algo que muchos analistas interpretaron como una señal del estilo de liderazgo que busca imprimir en la compañía.

En lugar de evitar el tema, Szarfsztejn lo abordó públicamente y explicó la situación de forma directa en redes sociales.

Para varios especialistas en comunicación corporativa, la transparencia y la capacidad de reconocer errores son cada vez más valoradas por los usuarios en el ecosistema digital.

El ambicioso plan para convertir a Mercado Pago en banco digital

Mientras se resuelve el asunto del rediseño de la aplicación, la fintech continúa avanzando en un proyecto mucho más ambicioso: convertirse en banco digital.

Mercado Pago busca obtener licencias bancarias en Argentina y México, dos de los mercados más importantes de la región.

La obtención de estas autorizaciones permitiría a la compañía expandir su oferta de servicios financieros y competir directamente con las entidades tradicionales.

Entre los productos que la empresa planea desarrollar se encuentran:

Cuentas sueldo

Tarjetas de crédito

Nuevas opciones de inversión

Préstamos con fondeo propio

Actualmente, muchas de estas soluciones existen dentro de la aplicación, pero bajo el modelo de billetera digital o mediante acuerdos con otras instituciones financieras.

Con una licencia bancaria, Mercado Pago podría operar con mayor autonomía dentro del sistema financiero.

El proceso para obtener licencia bancaria en Argentina

En el caso argentino, la compañía ya dio un paso importante.

En septiembre de 2024, la fintech inició formalmente el proceso para obtener la licencia ante los organismos regulatorios. Se trata de un trámite complejo que exige cumplir con estrictos requisitos de capital, controles y gobernanza corporativa.

El proceso de autorización puede extenderse durante varios meses o incluso años, dependiendo de las evaluaciones realizadas por las autoridades.

Si la licencia finalmente es aprobada, Mercado Pago pasaría de ser una billetera digital a un banco plenamente autorizado, lo que representaría un cambio significativo en el sistema financiero del país.

México, otro mercado clave para la expansión

Además de Argentina, la empresa también apunta a consolidar su crecimiento en México, uno de los mercados fintech más dinámicos de América Latina.

La estrategia consiste en replicar el modelo en ambos países de manera simultánea, fortaleciendo su presencia regional y ampliando la base de usuarios.

México presenta un escenario particularmente atractivo debido al tamaño de su economía y a la creciente adopción de servicios financieros digitales.

Para Mercado Pago, la combinación de comercio electrónico y soluciones financieras representa una ventaja competitiva clave frente a la banca tradicional.

La polémica por los precios diferentes en Mercado Libre

En paralelo a estas novedades, otra controversia reciente puso a Mercado Libre en el centro del debate digital.

En los últimos días, usuarios denunciaron en redes sociales que un mismo producto podría aparecer con precios distintos según la cuenta desde la cual se consulte.

La discusión comenzó cuando el economista Ariel Setton, especialista en medios de pago, publicó en X una captura de pantalla que mostraba una diferencia significativa en el valor de una grifería de baño.

Según su publicación, dos personas que ingresaron al mismo enlace al mismo tiempo veían precios diferentes, lo que despertó sospechas sobre posibles algoritmos de precios personalizados.

Las hipótesis sobre algoritmos de precios personalizados

Tras la viralización del caso, numerosos usuarios realizaron pruebas similares utilizando distintas cuentas, dispositivos o ubicaciones.

En algunos casos afirmaron haber encontrado diferencias de hasta un 20% en el precio de un mismo artículo.

Entre las teorías que circularon en redes sociales aparecieron varias hipótesis:

El historial de compras del usuario

La frecuencia de uso de la plataforma

La ubicación geográfica

La suscripción a servicios premium

Algunos especialistas sugirieron que la plataforma podría estimar cuánto estaría dispuesto a pagar cada consumidor y ajustar el precio de manera automática.

La respuesta oficial de Mercado Libre

Frente a la creciente polémica, Mercado Libre emitió una aclaración oficial.

Voceros de la empresa afirmaron que los precios no se personalizan en función del perfil del usuario y negaron la existencia de un sistema que modifique valores de forma individual.

No obstante, la compañía reconoció que realiza pruebas comerciales controladas, una práctica habitual en el comercio electrónico global.

Estas pruebas consisten en mostrar diferentes promociones a pequeños grupos de usuarios para evaluar su impacto en las ventas.

Según explicaron desde la empresa, la mayoría de los usuarios puede ver un precio promocional mientras que un pequeño porcentaje queda fuera del descuento, lo que permite comparar resultados.

Cómo funcionan los sistemas automáticos de precios

Otro factor que puede generar variaciones es el sistema de ajuste automático de precios disponible para los vendedores dentro de la plataforma.

Esta herramienta permite modificar el valor de un producto dentro de un rango previamente definido, teniendo en cuenta variables como:

la demanda

los precios de la competencia

la evolución del mercado

De esta manera, un artículo puede cambiar de precio a lo largo del día si el vendedor habilita ese tipo de automatización.