Gran Hermano: el misterioso bolso de Luana y la frase de su exnovio que generó dudas

Qué dijo la familia de Luana de Gran Hermano tras el cruce con su novio

La noche del martes, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) incorporó una nueva dinámica llamada “derecho a réplica”. La propuesta permitía que personas externas ingresaran de manera virtual para dirigirse directamente a los jugadores. Lo que parecía un recurso más del juego terminó convirtiéndose en uno de los episodios más controversiales de la temporada.

La primera en atravesar esta instancia fue Luana Fernández. En pleno programa, se encontró cara a cara con Lucas, su expareja, con quien había dado por terminada la relación dentro del reality. El cruce fue intenso y dejó a la participante visiblemente golpeada.

Durante el intercambio, Luana no pudo contener las lágrimas y llegó a cuestionar a la producción por haberla expuesto de esa manera frente a millones de televidentes. El impacto fue tan grande que incluso expresó su deseo de abandonar la casa, lo que generó preocupación entre quienes la siguen.

Después de lo ocurrido en el ciclo conducido por Santiago del Moro, la familia de Luana decidió emitir un comunicado en redes sociales. Allí manifestaron su enojo por la situación y defendieron a la joven: “Desde nuestro lado como familia estamos totalmente en desacuerdo con lo que le hicieron a Luana. De todas las partes, es un golpe bajo e innesario. Luana es una persona con carencias y virtudes, como todo el mundo, los errores que tuvo ella en su relación y en su INTIMIDAD deberían quedar completamente afuera del reality, ahora juzgan, porque no están en su lugar, nadie es libre de pecar o equivocarse alguna vez, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Es fácil juzgar e insultar por lo que ven en televisión, pero lo que vale realmente es la persona con la que uno está todos los días y conoce en la totalidad. Luana es libre, es autentica, es amorosa, y es muy sensible también, sabemos que esto la destrozó. Gracias a todos los que la conocen y la apoyan, ayudemos a que Lu siga en la casa, y si se va, que sea por así lo decide. Gracias”.

Por ahora, el futuro de Luana dentro del reality es incierto. Lo que sí quedó claro es que este episodio ya se inscribe como uno de los momentos más fuertes y polémicos de Gran Hermano 2026.