Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de la temporada 2 de la serie española más vista

Mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin.

Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

Clanes Netflix 4

Cuántos episodios tendrá Clanes: Temporada 2

Los seis episodios que dan forma a esta nueva entrega de la aclamada serie están escritos por Jorge Guerricaechevarría y dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez.

La primera temporada de Clanes fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países.

Luis Zahera se une a los nuevos episodios de la serie

Luis Zahera (Animal, As bestas) se une a los nuevos episodios de la serie y al elenco encabezado por Clara Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino) y Tamar Novas (Rondallas, El desorden que dejas). Completan el reparto Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Malencolía), Miguel de Lira (Cuñados), María Pujalte (Los misterios de Laura), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera) y Diego Anido (La infiltrada) entre otros.

Su presencia en la serie generó gran expectativa entre los seguidores del género. Zahera suele interpretar personajes intensos y moralmente ambiguos, un perfil que encaja perfectamente con el universo de Clanes. Aunque Netflix no reveló demasiados detalles sobre su papel, el tráiler sugiere que tendrá una participación clave en los nuevos conflictos entre clanes.

Clanes Netflix 1

Netflix apuesta fuerte por las series españolas

El lanzamiento de Clanes: Temporada 2 confirma una estrategia que Netflix viene reforzando desde hace años: la inversión en producciones españolas con potencial internacional. Series como La casa de papel, Élite o El desorden que dejas demostraron que las historias creadas en España pueden convertirse en fenómenos globales.

Clanes se suma a esa tendencia, pero con un enfoque particular. En lugar de apostar por el ritmo frenético o los grandes giros espectaculares, la serie construye su tensión a partir de personajes complejos y conflictos familiares. Ese enfoque más dramático fue precisamente uno de los factores que sedujo a las audiencias internacionales.

Clanes Netflix 2

Con la nueva temporada, Netflix espera repetir el impacto y consolidar a la serie como una de las producciones clave dentro de su catálogo europeo.

Cuándo se estrena Clanes: Temporada 2 en Netflix

El estreno de Clanes: Temporada 2 llegará el 3 de abril de 2026. A partir de ese día, los seis episodios estarán disponibles en Netflix para todo el mundo. La plataforma mantiene así su modelo de lanzamiento completo, permitiendo que los espectadores puedan ver la temporada al ritmo que prefieran. Hasta entonces, el tráiler seguirá alimentando la expectativa.

Tráiler oficial de Clanes: Temporada 2 en Netflix