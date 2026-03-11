Escalofriante autopsia del paciente que fue a un consultorio odontológico y nunca despertó
Miguel Ángel Berlini, de 64 años, murió durante una intervención odontológica en la Clínica Robles, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, a donde había acudido para realizarse una cirugía de implantes dentales.
Miguel Ángel Berlini, de 64 años, murió durante una intervención odontológica en la Clínica Robles, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, a donde había acudido para realizarse una cirugía de implantes dentales.
El caso de Miguel Ángel Berlini, un vecino de Villa Adelina de 64 años que murió durante una intervención odontológica, sumó revelaciones impactantes que refuerzan la hipótesis de una mala praxis. Lo que debía ser un procedimiento sencillo para colocar implantes dentales terminó en una denuncia por homicidio culposo contra dos cirujanos.
El hombre, que trabajaba como pastelero y chofer de aplicaciones, acudió el pasado 19 de noviembre a la Clínica Robles, en el barrio de Belgrano, donde debía realizarse una cirugía de implantes cigomáticos. Por la intervención pagó 5 mil dólares, un monto que supuestamente incluía la presencia de un anestesiólogo.
Acompañado de sus hijas y su hermana, la víctima, Berlini ingresó al quirófano a las 8 de la mañana y, según lo programado, debía salir cerca del mediodía, para luego recibir el alta alrededor de las 17. Sin embargo, nunca despertó.
Tras horas de incertidumbre y falta de información para su familia, los médicos finalmente comunicaron que el paciente falleció por un paro cardiorrespiratorio.
La muerte de un paciente en un consultorio odontológico: qué revelaron los estudios forenses
Los resultados forenses, conocidos recientemente, contradicen las primeras versiones de la clínica y sugieren una cadena de errores graves.
Lesiones internas severas: el cuerpo de Berlini presentaba hemorragias en la lengua, faringe y laringe.
Error en la reanimación: el hallazgo más grave fue una laceración de 5 centímetros en el esófago. La querella sostiene que, ante una complicación, los médicos intentaron intubar al paciente, pero colocaron el tubo en el esófago en lugar de la tráquea, enviando el aire al estómago y agravando el cuadro.
Falta de instrumental y registros: durante los allanamientos se encontraron laringoscopios con sangre, lo que indicaría varios intentos fallidos de intubación. Además, se detectó que no existe una historia clínica completa ni registros claros del procedimiento.
La situación por la muerte del paciente en un consultorio odontológico
Actualmente, el cirujano maxilofacial José Miguel Galiano y el dueño del centro médico, Marcelo Fernando Robles, están imputados.
La familia de Berlini, ahora aceptada como querellante, cuestiona además si realmente hubo un anestesiólogo presente durante la cirugía.
Aunque el quirófano donde ocurrió el hecho fue clausurado, ambos profesionales continúan trabajando, mientras la jueza Erica Uhrlandt avanza en la investigación para determinar el grado de negligencia, según informó este miércoles el diario Clarín.