Escalofriante autopsia del paciente que fue a un consultorio odontológico y nunca despertó

La muerte de un paciente en un consultorio odontológico: qué revelaron los estudios forenses

Los resultados forenses, conocidos recientemente, contradicen las primeras versiones de la clínica y sugieren una cadena de errores graves.

Lesiones internas severas: el cuerpo de Berlini presentaba hemorragias en la lengua, faringe y laringe.

Error en la reanimación: el hallazgo más grave fue una laceración de 5 centímetros en el esófago. La querella sostiene que, ante una complicación, los médicos intentaron intubar al paciente, pero colocaron el tubo en el esófago en lugar de la tráquea, enviando el aire al estómago y agravando el cuadro.

Falta de instrumental y registros: durante los allanamientos se encontraron laringoscopios con sangre, lo que indicaría varios intentos fallidos de intubación. Además, se detectó que no existe una historia clínica completa ni registros claros del procedimiento.

La situación por la muerte del paciente en un consultorio odontológico

Actualmente, el cirujano maxilofacial José Miguel Galiano y el dueño del centro médico, Marcelo Fernando Robles, están imputados.

La familia de Berlini, ahora aceptada como querellante, cuestiona además si realmente hubo un anestesiólogo presente durante la cirugía.

Aunque el quirófano donde ocurrió el hecho fue clausurado, ambos profesionales continúan trabajando, mientras la jueza Erica Uhrlandt avanza en la investigación para determinar el grado de negligencia, según informó este miércoles el diario Clarín.