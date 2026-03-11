Juicio por la muerte de Diego Maradona: postergan el inicio del debate y fijaron una nueva fecha. 

El feriado del 24 de marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El feriado del 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Frente a ese escenario, las partes solicitaron reprogramar el inicio del juicio y reorganizar el esquema de audiencias, con el objetivo de garantizar mayor continuidad en las jornadas.

Los jueces a cargo de la causa por la muerte de Maradona.

Cómo será el nuevo cronograma del juicio

El tribunal también aceptó modificar la dinámica de audiencias. En lugar de realizarse tres veces por semana, el debate se desarrollará únicamente los martes y jueves.

El horario se mantendrá sin cambios: las audiencias se realizarán de 10 a 17 horas en la sala de juicios del Palacio Judicial de la calle Ituzaingó, en San Isidro.

La resolución fue aprobada por mayoría, con los votos favorables de los jueces Alberto Ortolani y Alberto Gaig, mientras que el magistrado Pablo Rolón votó en contra y sostuvo que el cronograma original definido en la audiencia preliminar era adecuado para el desarrollo del proceso.

Uno de los argumentos centrales para reorganizar el calendario fue la reducción en la cantidad de testigos convocados. Durante la audiencia preliminar, las partes acordaron recortar la lista original de más de 200 testigos a poco más de 100, lo que podría acortar la duración del juicio.

Este acuerdo se concretó a comienzos de 2026, tras el final de la feria judicial, cuando también se formalizó el pedido para modificar el cronograma de audiencias que finalmente fue aprobado por el tribunal.

Agustina Cosachov, Leopoldo Luque y Carlos Díaz, tres de los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Quiénes son los acusados por la muerte de Diego Maradona

En el banquillo de los acusados estarán siete profesionales de la salud que integraban el equipo médico que atendía al exfutbolista.

Los imputados son:

Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal de Maradona.

Agustina Cosachov, psiquiatra.

Carlos Díaz, psicólogo.

Ricardo Almirón, enfermero.

Mariano Perroni, jefe de enfermeros.

Nancy Forlini, coordinadora médica de la prepaga.

Pedro Di Spagna, médico clínico.

Todos ellos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Durante el juicio se analizará qué responsabilidades médicas tuvo cada uno en la atención de Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, mientras se encontraba bajo internación domiciliaria tras una operación por un hematoma subdural.

Qué pasará con la octava acusada en la causa

La causa tiene además una octava imputada, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien solicitó ser juzgada mediante un juicio por jurados populares. Ese pedido fue aceptado por la Justicia, por lo que su proceso se realizará de manera separada del juicio principal que comenzará en abril.

El proceso judicial avanzó durante varios años hasta llegar a la instancia de debate oral. A comienzos de noviembre de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro fijó oficialmente el 17 de marzo de 2026 como fecha de inicio del juicio contra los siete imputados.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 2025, se realizó la audiencia preliminar, en la que los jueces rechazaron los planteos de nulidad presentados por varias defensas, que buscaban anular todo el proceso judicial.

En esa audiencia también se definieron las pruebas que se incorporarán al juicio y la lista de testigos, además de acordarse que las partes intentarían reducir la cantidad de testimonios para agilizar el proceso.

Finalmente, con la reducción del listado de testigos y el pedido de reorganizar el cronograma, el tribunal decidió postergar el inicio del juicio para el 14 de abril, fecha en la que comenzará uno de los procesos judiciales más esperados de los últimos años en la Argentina.