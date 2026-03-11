En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Buenos Aires
Automovilismo
Agenda cultural

El TC2000 regresa a las calles de la ciudad de Buenos Aires

Luego de más de una década sin una competencia de este tipo, la categoría abrirá el el campeonato en un circuito especialmente diseñado en el entorno del Parque de la Ciudad.

El evento se disputará entre el próximo 14 y 15 de marzo (Foto: Descubrir Buenos Aires).

El evento se disputará entre el próximo 14 y 15 de marzo (Foto: Descubrir Buenos Aires).

Después de más de una década, el TC2000 volverá a competir en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. El regreso se concretará entre el próximo 14 y 15 de marzo, en el marco de la fecha apertura del 47º Campeonato Argentino YPF INFINIA.

Leé también Huracán emitió un fuerte comunicado antes del partido con River y demandará al Gobierno de la Ciudad
huracan emitio un fuerte comunicado antes del partido con river y demandara al gobierno de la ciudad
Callejero_uno

El evento se desarrollará en el sur de la Ciudad, en un circuito especialmente diseñado en el entorno del Parque de la Ciudad, muy cerca del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”. Tecnología, autos que representan al mercado actual, un escenario urbano y una ciudad en transformación serán los ejes de una apertura de temporada que promete quedar en la historia del automovilismo argentino.

Callejero_tres

Vale la pena destacar que esta será la tercera vez que la categoría compita en un escenario de este tipo en la Ciudad. En 2012, el campeonato disputó una carrera en pleno centro porteño, con un circuito que recorrió la zona del Obelisco, la Plaza de Mayo y la Avenida 9 de Julio. Un año más tarde, en 2013, el escenario se trasladó al barrio de Recoleta, con un circuito frente a la sede central del Automóvil Club Argentino, la Biblioteca Nacional y la Facultad de Derecho.

Embed

Para más información sobre El Callejero BA

  • Sábado 14 y domingo 15 de marzo.
  • Av. Coronel Roca y Escalada, atravesando el Parque de la Ciudad.
  • Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Buenos Aires Automovilismo
Notas relacionadas
Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires
Paro docente por el 8M: este lunes no habrá clases en muchas escuelas de CABA y la provincia de Buenos Aires
Alejandro Sanz se presentó en Buenos Aires y emociónó a su público: las fotos

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar