El TC2000 regresa a las calles de la ciudad de Buenos Aires

Después de más de una década, el TC2000 volverá a competir en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. El regreso se concretará entre el próximo 14 y 15 de marzo, en el marco de la fecha apertura del 47º Campeonato Argentino YPF INFINIA.
Luego de más de una década sin una competencia de este tipo, la categoría abrirá el el campeonato en un circuito especialmente diseñado en el entorno del Parque de la Ciudad.
El evento se disputará entre el próximo 14 y 15 de marzo (Foto: Descubrir Buenos Aires).
El evento se desarrollará en el sur de la Ciudad, en un circuito especialmente diseñado en el entorno del Parque de la Ciudad, muy cerca del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”. Tecnología, autos que representan al mercado actual, un escenario urbano y una ciudad en transformación serán los ejes de una apertura de temporada que promete quedar en la historia del automovilismo argentino.
Vale la pena destacar que esta será la tercera vez que la categoría compita en un escenario de este tipo en la Ciudad. En 2012, el campeonato disputó una carrera en pleno centro porteño, con un circuito que recorrió la zona del Obelisco, la Plaza de Mayo y la Avenida 9 de Julio. Un año más tarde, en 2013, el escenario se trasladó al barrio de Recoleta, con un circuito frente a la sede central del Automóvil Club Argentino, la Biblioteca Nacional y la Facultad de Derecho.