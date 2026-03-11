El TC2000 regresa a las calles de la ciudad de Buenos Aires

Callejero_tres

Vale la pena destacar que esta será la tercera vez que la categoría compita en un escenario de este tipo en la Ciudad. En 2012, el campeonato disputó una carrera en pleno centro porteño, con un circuito que recorrió la zona del Obelisco, la Plaza de Mayo y la Avenida 9 de Julio. Un año más tarde, en 2013, el escenario se trasladó al barrio de Recoleta, con un circuito frente a la sede central del Automóvil Club Argentino, la Biblioteca Nacional y la Facultad de Derecho.