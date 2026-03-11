Vuelta a clases: ANSES paga $85.000 a miles de familias

El objetivo del programa es acompañar económicamente el inicio de clases, un período en el que suelen concentrarse muchos gastos vinculados a la educación.

El beneficio se otorga a quienes tengan hijos que concurran a:

Nivel inicial

Nivel primario

Nivel secundario

La asignación aplica tanto para escuelas públicas como privadas, siempre que estén incorporadas a la enseñanza oficial y cuenten con supervisión del Estado.

En la mayoría de los casos, el dinero se deposita automáticamente en la cuenta bancaria donde el titular cobra la asignación, siguiendo el cronograma de pagos establecido por ANSES según la terminación del DNI.

ayuda escolar anses 5.jpg

Quiénes cobran la Ayuda Escolar

El beneficio alcanza a familias que reciben diferentes asignaciones del sistema de seguridad social.

Entre los principales grupos incluidos se encuentran:

Titulares de asignaciones familiares

Familias que cobran asignaciones por hijos escolarizados

Personas con hijos con discapacidad que acrediten escolaridad

En todos los casos, es necesario demostrar que el niño o adolescente asiste a una institución educativa habilitada.

La ayuda se paga una vez por año por cada hijo y puede ser percibida por uno solo de los progenitores o tutores.

Cuál es el monto de la Ayuda Escolar en 2026

Para el ciclo lectivo 2026, ANSES estableció que el monto de la Ayuda Escolar Anual será de: $85.000 por hijo

Este valor se mantiene como un aporte único que se acredita generalmente durante marzo, cuando comienza el calendario escolar en la mayor parte del país.

En caso de que la escolaridad haya sido acreditada previamente ante el organismo, el pago se realiza de forma automática.

Qué pasa si el beneficio no aparece en la liquidación

No todas las familias reciben la asignación de manera automática. Cuando el sistema no registra la escolaridad del menor, el titular debe presentar el Certificado de Alumno Regular.

Este documento confirma que el estudiante está inscripto y asistiendo a clases en una institución educativa.

El trámite puede realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que quienes no hayan presentado el certificado al inicio del ciclo lectivo todavía tienen tiempo para hacerlo.

Una vez cargada la documentación, ANSES valida los datos y luego acredita el pago en la cuenta bancaria del titular.