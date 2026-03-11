Vuelta a clases: ANSES paga $85.000 a miles de familias
Con el inicio del ciclo lectivo 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico de $85.000 por hijo destinado a acompañar los gastos del comienzo de clases.
Vuelta a clases: ANSES paga $85.000 a miles de familias
El inicio del ciclo lectivo 2026 volvió a poner en primer plano uno de los beneficios más esperados por muchas familias argentinas. Con la vuelta a las aulas, aumentan los gastos en útiles, mochilas, uniformes y materiales escolares, y en ese contexto la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad de la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico que se paga una vez al año para acompañar el comienzo de clases.
Este aporte representa un alivio importante para los hogares con hijos en edad escolar, ya que permite afrontar parte de los costos que implica el inicio del ciclo educativo. El beneficio se acredita generalmente durante marzo y está destinado a familias que reciben asignaciones familiares o prestaciones vinculadas al sistema de seguridad social.
Para el ciclo lectivo 2026, el monto fijado por el organismo es de $85.000 por hijo, de acuerdo con la resolución oficial publicada en el Boletín Oficial.
Qué es la Ayuda Escolar Anual
La Ayuda Escolar Anual es una asignación que el Estado entrega una vez por año a las familias que tienen hijos que asisten a instituciones educativas.
El objetivo del programa es acompañar económicamente el inicio de clases, un período en el que suelen concentrarse muchos gastos vinculados a la educación.
El beneficio se otorga a quienes tengan hijos que concurran a:
Nivel inicial
Nivel primario
Nivel secundario
La asignación aplica tanto para escuelas públicas como privadas, siempre que estén incorporadas a la enseñanza oficial y cuenten con supervisión del Estado.
En la mayoría de los casos, el dinero se deposita automáticamente en la cuenta bancaria donde el titular cobra la asignación, siguiendo el cronograma de pagos establecido por ANSES según la terminación del DNI.
Quiénes cobran la Ayuda Escolar
El beneficio alcanza a familias que reciben diferentes asignaciones del sistema de seguridad social.
Entre los principales grupos incluidos se encuentran:
Titulares de asignaciones familiares
Familias que cobran asignaciones por hijos escolarizados
Personas con hijos con discapacidad que acrediten escolaridad
En todos los casos, es necesario demostrar que el niño o adolescente asiste a una institución educativa habilitada.
La ayuda se paga una vez por año por cada hijo y puede ser percibida por uno solo de los progenitores o tutores.
Cuál es el monto de la Ayuda Escolar en 2026
Para el ciclo lectivo 2026, ANSES estableció que el monto de la Ayuda Escolar Anual será de: $85.000 por hijo
Este valor se mantiene como un aporte único que se acredita generalmente durante marzo, cuando comienza el calendario escolar en la mayor parte del país.
En caso de que la escolaridad haya sido acreditada previamente ante el organismo, el pago se realiza de forma automática.
Qué pasa si el beneficio no aparece en la liquidación
No todas las familias reciben la asignación de manera automática. Cuando el sistema no registra la escolaridad del menor, el titular debe presentar el Certificado de Alumno Regular.
Este documento confirma que el estudiante está inscripto y asistiendo a clases en una institución educativa.
El trámite puede realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que quienes no hayan presentado el certificado al inicio del ciclo lectivo todavía tienen tiempo para hacerlo.
Una vez cargada la documentación, ANSES valida los datos y luego acredita el pago en la cuenta bancaria del titular.