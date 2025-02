Mercedes-Benz presenta la Nueva Generación de Camiones

Embed

Actros 2045 LS/36 y 2545 LS/33 diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en el transporte de cargas de larga distancia.

con transmisión manual y 1116/39 automatizado, diseñados para ofrecer mayor agilidad y eficiencia en el transporte liviano. FleetBoard, el nuevo portal de gestión de flotas, permite monitorear, administrar y gestionar los vehículos de la flota en tiempo real, a través de una nueva interfaz moderna e intuitiva, que se adapta a las necesidades de cada cliente.

Atego: eficiencia en el transporte semipesado de cargas

Las versiones Atego 1721/48, 1732/42 y 1932 LS/36 representan la nueva generación de camiones pensados para el transporte de cargas semipesadas y recorridos de media distancia. Los modelos 1732/42 y 1932 LS/36 están equipados con el motor MB OM 926 LA BlueTec 5, que entrega hasta 326 CV, mientras que el 1721/48 monta el motor MB OM 924 de 210 CV. Gracias a su diseño, estos vehículos son perfectos para el transporte de cargas sensibles, como bebidas o productos frescos, en trayectos urbanos y de media distancia.

Están equipados con la transmisión automatizada Mercedes PowerShift 3, que mejora la eficiencia en el consumo de combustible y reduce la carga de trabajo del conductor. La palanca de cambios, integrada en la columna de dirección, facilita la maniobrabilidad y aporta mayor comodidad en la conducción.

La suspensión neumática y las cabinas rediseñadas, inspiradas en el Actros, garantizan una experiencia de manejo más cómoda. Además, en el ámbito de seguridad, incluyen frenos ABS, control de tracción ASR, distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia al arranque en pendientes, lo que contribuye a un manejo más seguro y eficiente.

Accelo: agilidad y eficiencia para el transporte liviano

La nueva línea Accelo presenta dos modelos diseñados para redefinir el transporte urbano. El Accelo 916/39, con su excelente maniobrabilidad, es ideal para distribución urbana ligera, mientras que el Accelo 1116/39, con un PBT de 11 toneladas, se posiciona como el más robusto de su categoría, ideal para cargas más exigentes.

Ambos modelos están equipados con motores OM 924 LA BlueTec 5, que maximizan la eficiencia en el consumo de combustible sin comprometer la potencia. El Accelo 1116/39 se destaca además por incluir una transmisión automatizada PowerShift, que simplifica la conducción en recorridos urbanos y de media distancia.

En cuanto a seguridad, ambos ofrecen frenos ABS, control de tracción ASR y asistencia de arranque en pendientes para una mayor estabilidad, junto con un sistema de iluminación LED que mejora la visibilidad. Su diseño actualizado incluye una parrilla frontal negra, alineándolos con la nueva línea Actros L y eActros 600 de Alemania, que refuerza su identidad visual.

Por último, el interior rediseñado, con asientos ergonómicos, mayor visibilidad, y un sistema de control crucero, proporciona confort al conductor en largas jornadas, reafirmando su rol como herramienta esencial para el transporte eficiente en entornos urbanos.

Actros: lo mejor en el segmento de carga pesada

El Actros, un referente de Mercedes-Benz en el segmento de camiones pesados, ofrece sus versiones 2045 LS/36 y 2545 LS/33 ClassicSpace, diseñadas para garantizar rendimiento y eficiencia en el transporte de cargas de larga distancia para sectores como construcción, agroindustria, logística, energía y transporte de materiales peligrosos.

Equipados con el motor diésel Mercedes-Benz OM 460 BlueTec 5 de 12,8 litros y 449 CV, estos camiones aseguran un desempeño confiable y eficiente. El Actros 2545, con una capacidad de carga de hasta 60 toneladas, es perfecto para operaciones de alto tonelaje, mientras que el Actros 2045, con 55,5 toneladas de capacidad, se adapta a demandas ligeramente menores. Ambos cuentan con la transmisión automatizada Mercedes PowerShift 3 de 12 marchas asegura eficiencia en cualquier condición, mientras que la cabina ClassicSpace, de techo bajo, ofrece un interior cómodo con cama de descanso, controles de fácil acceso y un tablero analógico.

En materia de seguridad, el Actros se destaca con tecnología avanzada como ABS, ASR y EBS, que mejoran la estabilidad y el control. Además, incluye asistentes como el sistema de arranque en pendiente y la alerta por cansancio, ofreciendo máxima seguridad en todo momento.

Además, todo este nuevo portfolio incorpora el sistema ESP (Programa Electrónico de Estabilidad), una tecnología que previene derrapes y mejora el control del vehículo en curvas pronunciadas o maniobras bruscas. A esto se suma el espejo frontal, diseñado para aumentar la visibilidad del conductor y eliminar puntos ciegos, optimizando la seguridad en entornos urbanos.

FleetBoard: conectividad, innovación y tecnología

El nuevo portal FleetBoard, disponible para Actros y Atego, transforma la gestión de flotas con una interfaz moderna e intuitiva. Esta plataforma avanzada permite monitorear, administrar y optimizar vehículos en tiempo real mediante herramientas como telemetría, localización precisa, notificaciones personalizadas y análisis de rendimiento.

Paula Díaz, Gerenta de Servicios al Cliente y Conectividad, destacó “El nuevo portal de gestión de flotas FleetBoard combina innovación tecnológica con eficiencia operativa, optimizando cada camión, reduciendo costos y mejorando la productividad de las flotas.”

Con base en la nube, garantiza actualizaciones automáticas, acceso seguro y gráficos interactivos que facilitan decisiones estratégicas rápidas. Además, se integra con Truck Uptime para prevenir fallas, maximizando la disponibilidad y eficiencia operativa.

Con su Nueva Generación de Camiones, Mercedes-Benz reafirma su liderazgo en el mercado argentino, ofreciendo soluciones integrales para las necesidades de transporte actuales y futuras. Con modelos como Actros, Atego y Accelo, y la renovación del portal FleetBoard, la marca continúa marcando el camino en eficiencia, seguridad e innovación, consolidándose como el aliado estratégico de los transportistas en el país. El evento, realizado en el predio de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) de FADEEAC, subraya el compromiso de la marca con el desarrollo continuo del sector, transporte en Argentina, reafirmando su apoyo a la capacitación y profesionalización del transporte.

Para descargar las fichas técnicas de la Nueva Generación de Camiones Mercedes-Benz, ingresá en: https://www.mercedes-benz-trucks.com.ar/fichatecnica/.

Acerca de Mercedes-Benz Camiones y Buses

Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina S.A.U., la subsidiaria local de Daimler Truck AG, opera en el país desde finales de 2021. Produce diferentes versiones de los camiones Accelo y Atego y los chasis de buses OH y OF en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio ubicado en Virrey del Pino, provincia de Bs. As. Allí también opera la planta REMAN, que ofrece una alternativa de producto remanufacturado con la misma excelencia y garantía que una pieza original.

Mercedes-Benz Camiones y Buses en Argentina posee oficinas centrales en Munro, provincia de Bs. As., un Training Center ubicado en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, y un Centro Logístico de Autopartes y Repuestos en Zárate, provincia de Bs. As. Su operación comercial incluye una Red de Concesionarios Oficiales con 45 puntos de atención al cliente en todo el país. Allí, más de 2.000 colaboradores trabajan diariamente para brindar un servicio 360° con la excelencia que caracteriza a la marca.