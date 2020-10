La nueva encíclica del papa Francisco: deuda, guerra, pena de muerte y reforma de la ONU

El Papa Francisco emitió su tercera encíclica (Fuente: Télam)

Titulada como "Fratelli tutti" (Hermanos todos), la nueva encíclica del papa Francisco cuestionó los condicionamientos que provoca el pago de la deuda en algunas naciones, se expresó positivamente ante una reforma en las Naciones Unidas a favor de "la protección de los Estados más débiles", al tiempo que rechazó la guerra y la pena de muerte.

En el capítulo titulado "La mejor política", el Santo Padre señaló que "el pago de la deuda en muchas ocasiones no solo no favorece el desarrollo, sino que lo limita y lo condiciona fuertemente", por lo que, tras aclarar que "toda deuda legítimamente adquirida debe ser saldada", señaló que este compromiso "con los países ricos no debe llegar a comprometer su subsistencia y su crecimiento".

"Hay países poderosos y grandes empresas que sacan rédito de este aislamiento y prefieren negociar con cada país por separado", afirmó Francisco al advertir sobre la desintegración de estas naciones y señaló que en "los países pequeños o pobres se abre la posibilidad de alcanzar acuerdos regionales con sus vecinos", por lo que destacó que "hoy ningún Estado nacional aislado está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población".

En otro pasaje del escrito, el Sumo Pontífice evaluó que "algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados, o poseen naturalmente capacidades destacadas", por lo cual "seguramente no necesitarán un Estado activo y sólo reclamarán libertad".

En ese tono, destacó que "no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades" y añadió: "Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos, y la fraternidad será una expresión romántica más".

Al igual que lo señaló en varias oportunidades, Francisco denunció "guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos, y tantas afrentas contra la dignidad humana se juzgan de diversas maneras según convengan o no a determinados intereses, fundamentalmente económicos".

"Toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado", afirmó el Santo Padre y recalcó que estos conflictos son "un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal", al tiempo que advirtió que "hay otra manera de hacer desaparecer al otro, que no se dirige a países sino a personas. Es la pena de muerte".

Para finalizar, el Papa le envió un mensaje a las Naciones Unidas y solicitó una reforma que impulse la fuerza del derecho sobre el derecho de la fuerza, con el objetivo de que se instaure "el cuidado de un bien común realmente universal y la protección de los Estados más débiles".