Paolo Menghini: "El motivo de la tragedia de Once fue que el sistema de frenado del tren no funcionaba"

Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, habló sobre las recientes noticias sobre la tragedia de Once

Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey que falleció en tragedia de Once, echó por tierra las declaraciones que realizó Marcos Córdoba, el motorman que conducía la formación que acabó con la vida de 52 personas: "El motivo de la tragedia fue que el sistema de frenado del tren no funcionaba", dijo.

El conductor de la formación del ferrocarril Sarmiento, que chocó contra la estación de Once en 2012, había dicho que "anuló el dispositivo" de frenado pero "no a propósito" en una sesión con la psicóloga María Dolores Carbia y la trabajadora social Silvina Blanco.

"No es nuevo, Marcos Córdoba fue condenado por responsabilidades que la Justicia encontró en toda la investigación y está preso. Pero acá hubo una utilización de una requisitoria médica y las psicólogas están violando un secreto profesional", dijo Menghini en diálogo con Paulino Rodríguez, en El Noticiero de A24.

En ese sentido aseguró que "se hizo una noticia de algo que se sabe desde las pericias técnicas". "El mal llamado freno de hombre muerto no funcionó, el sistema primario no tenía compresores y tenía pérdidas por todos lados y no funcionó y el del guarda también falló. Todo el sistema de frenado falló y el dispositivo que estuvo fuera de acción por la acción de Córdoba no fue lo que determinó las 52 muertes", explicó.

Por lo que señaló: "Marcos Córdoba recibió la menor de las condenas, todos los demás, empresarios y funcionarios, son los que decidieron sobre la muerte de nuestros familiares desde sus escritorios y los verdaderos responsables".

"Tenemos la vida hecha pedazos y 8 años y medio después tenemos que seguir escuchando barbaridades. Tenemos que sobrellevar no solo las pérdidas, sino que además se extraiga una frase fuera de contexto y se la quiera imponer como una verdad revelada cuando está expresada en los fundamentos del Tribunal", afirmó Menghini.