Paro de colectivos: qué líneas no funcionan, quiénes adhieren y hasta cuándo dura la medida

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Reunión clave para destrabar el conflicto

En paralelo, el Gobierno convocó a una reunión con las cámaras empresarias del sector a las 10.30 horas en el Ministerio de Economía para intentar evitar un paro total y normalizar el servicio.

El encuentro se realizará en la Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Herrmann, y contará con la participación de representantes de las principales entidades del transporte.

La negociación se da en un contexto de creciente tensión, con advertencias de medidas más duras si no se resuelve el conflicto.

Crisis en el sector y aumento de costos

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor alertaron sobre una “situación de extrema gravedad financiera”, vinculada principalmente al aumento del gasoil y al atraso en el pago de compensaciones.

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Según explicaron, el sistema enfrenta un fuerte desfasaje entre el precio real del combustible, que supera los $2.100 por litro, y el valor reconocido en la estructura oficial, que ronda los $1.750.

Esto obligó a muchas empresas a reducir servicios como medida de emergencia, lo que impacta directamente en la frecuencia de las líneas.

Qué líneas están afectadas

Hasta el momento, la medida impacta de forma dispar. Sólo algunas líneas no prestan servicio, principalmente las correspondientes a la empresa MOGSM, como:

333

407

437

707

En tanto, al menos 196 líneas continúan funcionando, aunque con una reducción aproximada del 30% en sus frecuencias.

Cuáles son las líneas de colectivos funcionan con servicio reducido

Con reducción de frecuencia en un 30 %, al menos 196 líneas confirmaron que brindarán servicio.

Ellas son: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 93, 95, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 114, 115, 117, 119, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 188, 194, 195, 197, 202, 203, 214, 218, 228A, 236, 237, 239B, 242, 247, 253, 263A, 263B, 266, 269, 271, 273, 276, 283, 284, 293B, 295, 298, 299, 302, 303, 310, 317, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 336, 338, 365, 370, 373, 378, 384, 385, 386, 388, 392, 395, 403, 405, 406, 410, 418, 429, 435, 436, 441, 443B, 448, 500 F. Varela, NOR La Plata, 501 F. Varela, SUR La Plata, 503 San Vicente, 503 Merlo, ESTE La Plata, 504 F. Varela, 504 Ituzaingó, 504 Merlo, 507 F. Varela, 507 Escobar, 510 Pilar, 514 Alm. Brown, 518 La Plata, 520 La Plata, 520 Lanús, 522, 523, 524, 527, 564, 583, 622, 624, 628, 630, 634, 635, 670, 741.