Paro de colectivos: qué líneas no funcionan, quiénes adhieren y hasta cuándo dura la medida
La medida de fuerza comenzó a regir desde la medianoche de este jueves y afecta a algunas líneas, en medio de un conflicto que el Gobierno nacional busca destrabar con una reunión clave en la jornada de hoy.
La medida comenzó a las 00 horas y responde, según el gremio, al incumplimiento en el pago de haberes dentro del plazo correspondiente. A través de un comunicado, el sindicato advirtió que la decisión se tomó al cuarto día hábil del mes, sin que algunas empresas hayan abonado la totalidad de los sueldos.
“Queremos cobrar los salarios y defender los puestos de trabajo”, señalaron desde la UTA, y apuntaron contra las empresas por la reducción de frecuencias, que derivó en demoras y malestar entre los usuarios.
Según indicaron, las compañías atribuyen la situación a la falta de acreditación de subsidios nacionales y provinciales.
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Reunión clave para destrabar el conflicto
En paralelo, el Gobierno convocó a una reunión con las cámaras empresarias del sector a las 10.30 horas en el Ministerio de Economía para intentar evitar un paro total y normalizar el servicio.
El encuentro se realizará en la Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Herrmann, y contará con la participación de representantes de las principales entidades del transporte.
La negociación se da en un contexto de creciente tensión, con advertencias de medidas más duras si no se resuelve el conflicto.
Crisis en el sector y aumento de costos
Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor alertaron sobre una “situación de extrema gravedad financiera”, vinculada principalmente al aumento del gasoil y al atraso en el pago de compensaciones.
Según explicaron, el sistema enfrenta un fuerte desfasaje entre el precio real del combustible, que supera los $2.100 por litro, y el valor reconocido en la estructura oficial, que ronda los $1.750.
Esto obligó a muchas empresas a reducir servicios como medida de emergencia, lo que impacta directamente en la frecuencia de las líneas.
Qué líneas están afectadas
Hasta el momento, la medida impacta de forma dispar. Sólo algunas líneas no prestan servicio, principalmente las correspondientes a la empresa MOGSM, como:
333
407
437
707
En tanto, al menos 196 líneas continúan funcionando, aunque con una reducción aproximada del 30% en sus frecuencias.
Cuáles son las líneas de colectivos funcionan con servicio reducido
Con reducción de frecuencia en un 30 %, al menos 196 líneas confirmaron que brindarán servicio.