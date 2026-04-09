"Tenemos que...": la frase que delató al único acusado de matar salvajemente a un jubilado

La autopsia confirmó luego que la víctima murió como consecuencia de múltiples golpes en la cabeza, que le provocaron una hemorragia fatal.

Además, los forenses detectaron lesiones compatibles con un intento de defensa, lo que indica que Copoletti intentó resistirse al ataque.

La primera hipótesis de los investigadores

Uno de los elementos clave de la causa es que no hubo ingresos violentos a la vivienda, lo que reforzó la hipótesis de que el agresor era alguien conocido por la víctima.

En paralelo, los investigadores detectaron la faltante de objetos de valor, entre ellos herramientas, medicamentos y, según sospechan, armas. Esto llevó al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta a sostener que se trató de un crimen en ocasión de robo.

El celular del jubilado fue hallado dentro de la casa y su auto permanecía en el garaje, lo que sugiere que el atacante actuó con cierto conocimiento del lugar y del entorno.

El jardinero, en el centro de la escena

Detenido jubilado Villa Elisa Según reconstruyeron los investigadores, el acusado tenía vínculo con una mujer que asistía al jubilado.

Las sospechas apuntaron rápidamente hacia un hombre que realizaba tareas de jardinería en la vivienda y que era considerado de confianza por el entorno de Néstor.

El sospechoso, identificado como Lionel Gonzalo Maciel, fue detenido por la DDI de La Plata tras un allanamiento de urgencia. Lo encontraron a pocas cuadras de la casa de la víctima, mientras que otros operativos se desplegaban en la zona para recolectar pruebas.

Según reconstruyeron los investigadores, el acusado tenía vínculo con una mujer que asistía al jubilado, lo que le facilitaba el acceso al domicilio.

El testimonio clave que lo incriminó: “Tenemos que quemar la bici”

El avance más importante en la causa surgió a partir del relato de un vecino, que permitió ubicar al sospechoso en el momento posterior al crimen. De acuerdo con esa declaración, el hombre le había prestado una bicicleta al acusado, quien luego regresó “agitado”, con una mochila cargada de herramientas y pastillas de clonazepam.

Pero lo más comprometedor fue la frase que escuchó: “Tenemos que quemar la bici. Hay que quemarla y tirarla”, habría dicho el sospechoso, en un intento de eliminar rastros.

Otro testimonio incluso lo ubica gritando desde un árbol para que ocultaran elementos y evitar que la Policía los vinculara con el hecho. Ese comportamiento, sumado a la coincidencia de horarios, terminó de consolidar la sospecha.

Cómo continúa la investigación

Mientras el sospechoso permanece detenido y será indagado, el fiscal espera los resultados finales de las pericias y el análisis de huellas recolectadas en la escena.