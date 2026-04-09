El Gobierno celebró la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares: el mensaje completo

El Ejecutivo sostuvo que la legislación anterior generaba interpretaciones restrictivas que impedían el desarrollo de actividades incluso en zonas donde no existían bienes a proteger.

Respaldo político y provincias involucradas

Desde el oficialismo remarcaron que la reforma responde a un reclamo histórico de distritos vinculados a la explotación de recursos estratégicos, como las provincias que integran la denominada “Mesa del Litio”, Catamarca, Jujuy y Salta, y la “Mesa del Cobre”, que también incluye a Mendoza y San Juan.

En ese marco, el Gobierno agradeció especialmente a los gobernadores Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo por su impulso a la iniciativa.

También destacaron el trabajo de funcionarios como María Ibarzabal Murphy, Daniel González y Luis Lucero en la elaboración del proyecto.

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Críticas a la normativa anterior

En el comunicado, la Oficina del Presidente cuestionó el marco previo al señalar que era “confuso” y que derivaba en “interpretaciones absurdas” que afectaban el desarrollo económico.

Además, planteó que esas limitaciones entraban en tensión con principios constitucionales, como el uso racional de los recursos naturales y el dominio originario de las provincias sobre ellos.

Ambiente y desarrollo: la postura oficial

El Gobierno sostuvo que la reforma busca compatibilizar el cuidado ambiental con el crecimiento económico, y aseguró que ambos objetivos “no son enemigos, sino motores complementarios”.

En esa línea, también cuestionó a sectores ambientalistas y denunció supuestos intentos de injerencia externa en el debate, al tiempo que reafirmó su intención de avanzar en una política “federal y soberana” sobre los recursos naturales.