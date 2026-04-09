La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la ley de glaciares

Por último, una moción presentada por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, para incorporar proyectos vinculados al caso Libra también cayó. Entre esas iniciativas se incluían pedidos para citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al propio Adorni.

Qué cambia con la modificación de la ley de Glaciares

El proyecto de reforma de la ley de Glaciares, aprobado esta madrugada, reduce el alcance de las áreas protegidas con el objetivo de habilitar inversiones mineras, especialmente de cobre y litio, en zonas actualmente alcanzadas por la normativa anterior sancionada en 2010.

La iniciativa propone redefinir las áreas bajo resguardo al distinguir entre el ambiente periglaciar y las geoformas periglaciales que cumplan funciones de reserva estratégica de agua. De esta manera, no todo el territorio periglaciar quedaría protegido, sino únicamente aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

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Además, el texto delega en las provincias la fijación de estándares para preservar glaciares y ambientes periglaciares, que incluyen cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca considerados potenciales reservas de agua. En la práctica, la modificación limitaría el alcance de la ley actual, que prohíbe actividades industriales tanto en glaciares visibles como en formaciones menores mezcladas con roca.

Otro punto en discusión es la definición de la autoridad final ante eventuales diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla), disputa que abre la nueva normativa. Una de las alternativas analizadas es que la Secretaría de Energía actúe como instancia de resolución para evitar cuestionamientos de constitucionalidad.

La protesta en las afueras del Congreso

En medio de la discusión por la Ley de Glaciares en el Congreso, se registraron incidentes afuera del recinto con los movimientos sociales, de izquierda y ambientalistas, luego de que las fuerzas de seguridad aplicará el protocolo antipiquetes. Tras la tensión se registraron detenidos pero los enfrentamientos no revistieron una escalada más violenta.

TENSIÓN EN EL CONGRESO POR LA LEY DE GLACIARES: INCIDENTES ENTRE MANIFESTANTES Y LA POLICÍA TENSIÓN EN EL CONGRESO POR LA LEY DE GLACIARES: INCIDENTES ENTRE MANIFESTANTES Y LA POLICÍA

La concurrencia en la Plaza Congreso fue nutrida aunque no masiva, y se concentraron a partir de las 15 horas para que cerca de las 17 comenzará la acción policial, que despejó las calles mientras los diputados trataban la Ley de Glaciares.

El operativo concentró a los manifestantes en la Plaza luego de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los protestantes y las fuerzas, que fue el momento donde más se generó tensión. Por esos minutos se hizo presente el camión hidrante sobre Avenida de Mayo para despejar la zona.

Gases, la amenaza del camión hidrante, corridas, gritos y empujones fueron la pintura que dejó la tarde, en tanto el tráfico estuvo cortado en la zona por un tiempo limitado. El operativo estuvo liderado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.