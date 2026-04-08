El Gobierno busca frenar un paro de colectivos y convocó a las empresas

Según el sector, el combustible acumuló una suba del 25% en el último mes, en un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente, lo que impactó directamente en la estructura operativa.

“Hasta que no tengamos la plata en la cuenta no confirmamos nada”, advirtieron representantes de las compañías, que condicionan la normalización del servicio al giro efectivo de los fondos.

El reclamo de las empresas

El conflicto se originó tras un pedido de las empresas para actualizar la estructura de costos y subsidios. En una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, solicitaron que se contemple el nuevo valor del gasoil y se otorgue una compensación adicional.

Según explicaron, el cálculo oficial se basó en un precio del combustible de $1744 por litro, mientras que actualmente estiman que ronda los $1915, lo que genera un desfasaje cercano al 10%.

Cómo funciona el sistema de subsidios al transporte

El esquema de subsidios al transporte se define a partir de un cálculo mensual que contempla variables como la cantidad de pasajeros transportados y los recorridos de cada línea.

Actualmente, el Estado destina alrededor de $90.000 millones mensuales para sostener el sistema. Se estima que el 65% del costo del boleto está subsidiado, mientras que el 35% restante lo pagan los usuarios a través de la tarifa.