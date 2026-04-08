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El Gobierno busca frenar un paro de colectivos y convocó a las empresas

Tras la reducción de frecuencias en el AMBA, la Casa Rosada intenta desactivar el conflicto con una reunión clave con el sector.

El Gobierno busca frenar un paro de colectivos: convocó a las empresas y promete girar fondos

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La reunión será encabezada por la Secretaría de Transporte este jueves a las 11, en un contexto de creciente tensión por la reducción de frecuencias que ya comenzó a sentirse en varias líneas.

"El Gobierno se comprometió a pagar parte de la deuda. Tengamos en cuenta que el monto asciende a 115 mil millones de pesos que se deben desde agosto del año pasado. Durante esta noche se estarán depositando cerca de 56 mil millones", explicó Marcelo Pasciutto, director de CETUBA, en diálogo con Radio 10.

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Frecuencias reducidas y alerta en el servicio

En los últimos días, las empresas decidieron recortar la cantidad de unidades en circulación como forma de presión ante el aumento de costos, especialmente por el fuerte incremento del precio del gasoil.

Según el sector, el combustible acumuló una suba del 25% en el último mes, en un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente, lo que impactó directamente en la estructura operativa.

“Hasta que no tengamos la plata en la cuenta no confirmamos nada”, advirtieron representantes de las compañías, que condicionan la normalización del servicio al giro efectivo de los fondos.

El reclamo de las empresas

El conflicto se originó tras un pedido de las empresas para actualizar la estructura de costos y subsidios. En una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, solicitaron que se contemple el nuevo valor del gasoil y se otorgue una compensación adicional.

Según explicaron, el cálculo oficial se basó en un precio del combustible de $1744 por litro, mientras que actualmente estiman que ronda los $1915, lo que genera un desfasaje cercano al 10%.

Cómo funciona el sistema de subsidios al transporte

El esquema de subsidios al transporte se define a partir de un cálculo mensual que contempla variables como la cantidad de pasajeros transportados y los recorridos de cada línea.

Actualmente, el Estado destina alrededor de $90.000 millones mensuales para sostener el sistema. Se estima que el 65% del costo del boleto está subsidiado, mientras que el 35% restante lo pagan los usuarios a través de la tarifa.

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