Paro en aeropuertos: qué vuelos se verán afectados y dónde habrá demoras y cancelaciones

El conflicto se da en un contexto de cambios recientes en la estructura operativa del sistema aeronáutico. Tras una modificación normativa impulsada por ANAC a fines de enero de 2026, varias tareas dejaron de estar bajo la órbita del organismo.

Entre ellas, el servicio “Follow Me”, utilizado para guiar aeronaves en tierra, pasó a ser responsabilidad de los operadores aeroportuarios. El nuevo esquema redefine el rol de ANAC, que ahora se concentra en control, supervisión y fiscalización, mientras delega funciones operativas como:

Seguridad en plataforma

Control vehicular

Emisión de permisos

Guiado de aeronaves

Desde el organismo explicaron que estos cambios buscan mejorar la eficiencia operativa, optimizar la circulación de información crítica y alinearse con estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El reclamo de ATE: salarios y paritarias pendientes

El paro responde a la falta de pago de aumentos salariales acordados, correspondientes a ítems extra paritarios y a la apertura de la paritaria sectorial, según denunció ATE.

Agregar-un-titulo-2026-02-06T104925.576 Qué vuelos se verán afectados y dónde habrá demoras y cancelaciones.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, aseguró que “el Gobierno llevó el conflicto al límite” al no cumplir con los compromisos salariales. Desde el sindicato señalaron que la medida fue tomada tras un mes de negociaciones sin resultados.

Además, advirtieron que el Ejecutivo es “el único responsable” de las consecuencias que pueda tener la protesta sobre la actividad aérea, incluyendo demoras o cancelaciones.

Tensión con el Gobierno y advertencias del gremio

ATE también cuestionó la falta de difusión oficial del paro y denunció una “falta grave” por parte del Gobierno al no informar adecuadamente la medida a pilotos y pasajeros.

En ese sentido, el gremio intimó a las autoridades aeroportuarias a comunicar la protesta y calificó la situación como “desleal y antisindical”. Incluso, anticiparon que podrían avanzar con denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público.