Paro en aeropuertos: qué vuelos se verán afectados y dónde habrá demoras y cancelaciones
La medida de fuerza la llevarán adelante ATE y ANAC y el reclamo del gremio será desde el miércoles 18 al martes 24 de marzo. Las protestas se realizarán en dos franjas horarias.
Qué vuelos se verán afectados y dónde habrá demoras y cancelaciones.
Este miércoles 18 de marzo comienza un nuevo cronograma de paros aéreos en Argentina, impulsado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en reclamo de mejoras salariales para empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La medida se extenderá hasta el 24 de marzo y alcanzará a 27 aeropuertos en todo el país.
Según informó el gremio, las protestas se realizarán en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 17 a 20, lo que podría generar demoras, reprogramaciones y posibles cancelaciones de vuelos, especialmente en terminales del interior.
Aunque el alcance de la medida genera preocupación, desde el sector aerocomercial anticipan que el impacto podría ser limitado en la operación general. Los trabajadores de ANAC nucleados en ATE cumplen funciones clave, como la operación de autobombas, indispensables para garantizar despegues y aterrizajes.
En este contexto es poco probable que se interrumpa este servicio crítico, ya que afectaría directamente la seguridad operacional. Aun así, advierten que los aeropuertos del interior podrían ser los más afectados por la medida.
El conflicto se da en un contexto de cambios recientes en la estructura operativa del sistema aeronáutico. Tras una modificación normativa impulsada por ANAC a fines de enero de 2026, varias tareas dejaron de estar bajo la órbita del organismo.
Entre ellas, el servicio “Follow Me”, utilizado para guiar aeronaves en tierra, pasó a ser responsabilidad de los operadores aeroportuarios. El nuevo esquema redefine el rol de ANAC, que ahora se concentra en control, supervisión y fiscalización, mientras delega funciones operativas como:
Seguridad en plataforma
Control vehicular
Emisión de permisos
Guiado de aeronaves
Desde el organismo explicaron que estos cambios buscan mejorar la eficiencia operativa, optimizar la circulación de información crítica y alinearse con estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
El reclamo de ATE: salarios y paritarias pendientes
El paro responde a la falta de pago de aumentos salariales acordados, correspondientes a ítems extra paritarios y a la apertura de la paritaria sectorial, según denunció ATE.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, aseguró que “el Gobierno llevó el conflicto al límite” al no cumplir con los compromisos salariales. Desde el sindicato señalaron que la medida fue tomada tras un mes de negociaciones sin resultados.
Además, advirtieron que el Ejecutivo es “el único responsable” de las consecuencias que pueda tener la protesta sobre la actividad aérea, incluyendo demoras o cancelaciones.
Tensión con el Gobierno y advertencias del gremio
ATE también cuestionó la falta de difusión oficial del paro y denunció una “falta grave” por parte del Gobierno al no informar adecuadamente la medida a pilotos y pasajeros.
En ese sentido, el gremio intimó a las autoridades aeroportuarias a comunicar la protesta y calificó la situación como “desleal y antisindical”. Incluso, anticiparon que podrían avanzar con denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público.