El Planetario presenta un musical sobre la vida de la mujer que cambió la ciencia argentina

El viernes 10 y sábado 11 de abril a las 20 hs, el Planetario Galileo Galilei presentará Christiane: un bio-musical científico, una obra que narra la vida de una figura fundamental de la medicina argentina.
El espectáculo cuenta la historia de la Dra. Christiane Dosne Pasqualini, pionera en la investigación de la leucemia y discípula de Bernardo Houssay. La propuesta combina lenguaje escénico y contenido científico.
Christiane: un bio-musical científico se presentará este viernes y sábado en el Planetario (Foto: Descubrir Buenos Aires).
El viernes 10 y sábado 11 de abril a las 20 hs, el Planetario Galileo Galilei presentará Christiane: un bio-musical científico, una obra que narra la vida de una figura fundamental de la medicina argentina.
Christiane, combina teatro y música para contar la historia de la Dra. Christiane Dosne Pasqualini, pionera en la investigación de la leucemia y discípula de Bernardo Houssay. Con más de 460 funciones realizadas en Argentina y el mundo, la propuesta combina lenguaje escénico y contenido científico en un formato poco habitual dentro del domo del Planetario.
Christiane Dosne Pasqualini, llegó a la Argentina en 1942 desde Canadá para trabajar junto a Bernardo Houssay y se convirtió en la primera mujer en integrar la Academia Nacional de Medicina. Interpretada, escrita y dirigida por su nieta, Belén Pasqualini, la obra trasciende el dato biográfico para mostrar el vigor y la humanidad de quien fue, simultáneamente, científica de élite, madre y esposa en un siglo XX desafiante.