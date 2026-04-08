El Planetario presenta un musical sobre la vida de la mujer que cambió la ciencia argentina

Ciencia_uno

Christiane Dosne Pasqualini, llegó a la Argentina en 1942 desde Canadá para trabajar junto a Bernardo Houssay y se convirtió en la primera mujer en integrar la Academia Nacional de Medicina. Interpretada, escrita y dirigida por su nieta, Belén Pasqualini, la obra trasciende el dato biográfico para mostrar el vigor y la humanidad de quien fue, simultáneamente, científica de élite, madre y esposa en un siglo XX desafiante.