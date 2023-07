Paro de colectivos: un sector de la UTA adelantó la medida de fuerza y cortó el servicio desde las 16

"Hace ocho años que los trabajadores del transporte venimos soportando que la conducción de la UTA en cabeza de Roberto Fernández y Jorge Kiener negocie nuestros salarios a la baja", aseguró la agrupación disidente, y agregó:

"Un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana de Buenos Aires. Hoy nos deben la recomposición salarial desde el mes de enero que debió llevar nuestros conformados a no menos de $400.000, y nos deben las diferencias desde ese mes hasta junio y su incidencia en el aguinaldo. En lo que va del año ya perdimos más de dos salarios", aseguraron.

paro de colectivos.jpg

La UTA ratificó el paro de colectivos para este viernes

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, ratificó esta tarde el paro de colectivos que comenzará a la medianoche y se extenderá por 24 horas, en el sector de corta y media distancia, mientras que desde el Ministerio de Transporte se informó que esta semana se abonaron 27 millones de pesos a las empresas del sector, un monto "suficiente para pagar los aumentos salariales", según fuentes oficiales.

"En la empresa que no pague lo que se acordó, desde esta noche no saldremos a trabajar y no habrá servicios. Estamos esperando que las empresas paguen todo lo acordado, sino no saldremos a partir de las 0 horas de mañana", adelantó Fernández, en lo que representa una nueva y dura advertencia hacia adentro del sindicato.

No obstante, el dirigente gremial aclaró: "Si los empresarios (de los colectivos) no pagan hoy, hay paro. En la empresa que se paga, se sale a trabajar y el que no paga, no saldrá a tomar servicio".