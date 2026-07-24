El intendente Leo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas

En Villa de Mayo, los más pequeños se adentran en un bosque encantado lleno de fantasía; en Tierras Altas, los inflables garantizan tardes de diversión; en Adolfo Sourdeaux, los dinosaurios y el planetario móvil invitan a viajar en el tiempo y explorar el origen del universo; mientras que en el Polideportivo CRIM, la tecnología se combina con el juego en la propuesta TecnoMalvinas.

El Auditorio del Palacio Municipal, por su parte, se transformará en un espacio teatral con la obra Vacaciones con León y sus Amigos, que cada tarde reúne a cientos de familias en un espectáculo lleno de diversión y aventuras.

Malvinas Argentinas reafirma así su compromiso con la inclusión y la accesibilidad, ofreciendo actividades gratuitas y de calidad que convierten al distrito en un lugar de encuentro, juego y promoción cultural.

“En un contexto socioeconómico difícil, donde muchas familias han perdido el trabajo o atraviesan deudas, estas políticas significan oportunidades y acompañamiento. El municipio tiene una mirada de apertura e inclusión, invirtiendo en propuestas para que las disfrute la mayoría”, concluyó el intendente.