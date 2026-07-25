Fuerte fallo judicial contra la expareja de un ex Gran Hermano: la millonaria indemnización

Mientras permanecía aislado, Ontivero no pudo responder a las acusaciones. Sin embargo, tras salir de la casa se realizó una prueba de ADN que confirmó que el hijo que esperaba la mujer no era suyo.

Qué dijo el Nego Onty tras el fallo de la Justicia

Luego de conocerse el fallo judicial, Esteban Hernán Ontivero utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones tras varios años de conflicto legal. A través de sus historias de Instagram, el exintegrante de Gran Hermano habló del desgaste que le generó la causa y remarcó que, pese al resultado favorable, todavía queda camino por recorrer.

“Lo harto y cansado que me tiene este tema, es impresionante. Eterno, tres año ya. Agota, agota y cada vez más largo. Es interminable”, sentenció.

Además, el cordobés celebró la resolución de la Justicia, aunque aclaró que el proceso aún no llegó a su etapa final y que deberá esperar para poder cerrar definitivamente el conflicto: “Mortal que se ganó, gracias a Dios, pero es interminable”.

“Ahora tengo que esperar siete u ocho meses, capaz que en enero podré firmar y capaz que para cobrar y poder pagarle al abogado. Pero en enero hay vacaciones, está la feria. Capaz que de acá a un año lo termino. Cuatro años padeciendo”, explicó que todavía debe atravesar nuevos tiempos administrativos antes de poder acceder al dinero correspondiente y dar por finalizada la causa.

Finalmente, Ontivero aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a quienes realizan denuncias o acusaciones que considera falsas y aseguró que está dispuesto a acompañar a otras personas que atraviesen situaciones similares: “Consejo para la gente que le gusta hacer falsas acusaciones: te condenan. Soy la prueba viviente. Escribime y yo te ayudo”.