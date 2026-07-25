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Fuerte fallo judicial contra la expareja de un ex Gran Hermano: la millonaria indemnización

La Justicia confirmó la condena contra la expareja de un ex Gran Hermano y deberá indemnizarlo por una millonaria cifra. Enterate.

25 jul 2026, 18:21
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Fuerte fallo judicial contra la expareja de un ex Gran Hermano: la millonaria indemnización

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La Justicia de Córdoba emitió un fallo favorable para Esteban Hernán Ontivero, más conocido como "el Negro Onty", quien participó en Gran Hermano 2023/2024. La resolución judicial determinó que las acusaciones que su expareja difundió públicamente afectaron su honor y su salud emocional, por lo que ordenó una reparación económica a su favor.

En ese marco, la Cámara en lo Civil y Comercial de Río Cuarto confirmó la condena contra Tania Elizabeth Aguilera, quien deberá abonarle 1.828.000 pesos, además de los intereses que correspondan, en concepto de indemnización.

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El conflicto se remonta al ingreso de Ontivero al reality de Telefe. Apenas el cordobés cruzó la puerta de la casa, su expareja utilizó su cuenta de X para realizar una serie de publicaciones en las que aseguraba que él había abandonado a una mujer embarazada y lo señalaba como un supuesto "padre abandónico".

Esas acusaciones se viralizaron rápidamente y tuvieron un fuerte impacto en la opinión pública. El exparticipante sostuvo que los dichos eran falsos y que dañaron gravemente su imagen, una postura que finalmente fue respaldada por la Justicia, que concluyó que las publicaciones le ocasionaron un perjuicio moral y psicológico.

Mientras permanecía aislado, Ontivero no pudo responder a las acusaciones. Sin embargo, tras salir de la casa se realizó una prueba de ADN que confirmó que el hijo que esperaba la mujer no era suyo.

Qué dijo el Nego Onty tras el fallo de la Justicia

Luego de conocerse el fallo judicial, Esteban Hernán Ontivero utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones tras varios años de conflicto legal. A través de sus historias de Instagram, el exintegrante de Gran Hermano habló del desgaste que le generó la causa y remarcó que, pese al resultado favorable, todavía queda camino por recorrer.

Lo harto y cansado que me tiene este tema, es impresionante. Eterno, tres año ya. Agota, agota y cada vez más largo. Es interminable, sentenció.

Además, el cordobés celebró la resolución de la Justicia, aunque aclaró que el proceso aún no llegó a su etapa final y que deberá esperar para poder cerrar definitivamente el conflicto: “Mortal que se ganó, gracias a Dios, pero es interminable”.

“Ahora tengo que esperar siete u ocho meses, capaz que en enero podré firmar y capaz que para cobrar y poder pagarle al abogado. Pero en enero hay vacaciones, está la feria. Capaz que de acá a un año lo termino. Cuatro años padeciendo”, explicó que todavía debe atravesar nuevos tiempos administrativos antes de poder acceder al dinero correspondiente y dar por finalizada la causa.

Finalmente, Ontivero aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a quienes realizan denuncias o acusaciones que considera falsas y aseguró que está dispuesto a acompañar a otras personas que atraviesen situaciones similares: Consejo para la gente que le gusta hacer falsas acusaciones: te condenan. Soy la prueba viviente. Escribime y yo te ayudo.

     

 

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