Por la inseguridad, una universidad nacional levantó un millonario muro para impedir asaltos

Las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo aseguran que siguieron la recomendación de expertos para prevenir situaciones de violencia. En tanto el muro de hormigón no envuelve la totalidad de la universidad, sino un cuarto de ella: las facultades de Derecho y Educación, el comedor universitario, la residencia de los estudiantes y la zona de talleres de la Facultad de Artes.

Esta construcción representa un punto dentro de un plan integral para combatir la inseguridad: “No es que pensamos que con esto se termina todo y que no vamos a tener más hechos delictivos. La realidad social atraviesa la universidad porque no está en una esfera, no está aislada de lo que pasa”, afirmó Villarruel.

BCOALPQCVNERTJOQZEMC3SDKQ4.avif La Municipalidad de Mendoza ordenó su paralización debido a la falta de autorización.

A fines de enero, la Municipalidad de Mendoza ordenó su paralización debido a la falta de autorización, ya que se constató la inexistencia de un expediente ante el municipio. Además, se detectaron materiales y estructuras sin apuntalar, y que el cierre perimetral invade los límites establecidos.

La obra se anunció en octubre

El cierre perimetral, a cargo de la firma PREAR Pretensados Argentina S.A., se anunció en octubre del año pasado. El mismo intendente, Ulpiano Suarez, fue crítico al respecto: “La universidad no tiene ningún privilegio”.

En esa línea, la institución debió reunirse este lunes con la comuna para avanzar en la habilitación de la obra, que permanecerá detenida hasta que los equipos técnicos logren un acuerdo.