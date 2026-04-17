Nuevo juicio por Maradona: la dura frase de Matías Morla que complica a Leopoldo Luque

Finalmente, Morla opinó sobre la postura de Leopoldo Luque, el médico que estaba a cargo de la salud del exfutbolista, quien continúa sosteniendo su inocencia frente a las acusaciones. Lejos de cuestionar su derecho a defenderse, el abogado planteó su visión del caso: “Es una persona que está acusada de un delito y puede defenderse, me parece normal. Está bien que se defiendan con todo porque tienen un tiro solo: si sale mal, quedan muy mal parados. Yo creo que fue una mala praxis”, cerró, con una definición contundente que vuelve a poner el foco en el accionar médico alrededor de la muerte del astro.

Leopoldo Luque y sus abogados en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona - captura DA

Cuál fue la sorpresiva declaración judicial de Leopoldo Luque en el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

El día de ayer, lo que prometía ser una audiencia determinante en el proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona terminó envuelto en un inesperado cambio de rumbo en los tribunales de San Isidro. En medio de la jornada, el principal acusado, Leopoldo Luque, sorprendió al solicitar prestar declaración, una decisión que alteró por completo la agenda prevista por el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 y obligó a frenar las testimoniales pautadas para ese jueves.

A raíz de este planteo, la fiscalía resolvió dejar sin efecto las exposiciones que iban a realizar Gianinna Maradona, el médico Juan Carlos Pinto y el efectivo Lucas Farías, quienes tenían previsto aportar detalles clave para reconstruir las últimas horas del exfutbolista.

Desde el Ministerio Público Fiscal, liderado por Patricio Ferrari, explicaron que necesitaban reorganizar su estrategia ante el nuevo escenario y pidieron un receso para poder preparar adecuadamente el interrogatorio al imputado.

La audiencia ya había comenzado en un clima cargado. Previamente, el abogado defensor de Luque, Francisco Oneto, había intentado sumar al expediente fragmentos del programa televisivo A dos voces (TN), donde participaron algunos letrados del caso y el enfermero imputado Mariano Perroni.

Sin embargo, la fiscalía solo accedió a que se incorporaran las palabras de Perroni, mientras que otros defensores desestimaron el planteo y lo calificaron de “ridículo”. Finalmente, los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón rechazaron el pedido al considerar que se trataba de expresiones extrajudiciales sin valor probatorio.

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El movimiento de Luque no cayó bien entre los representantes de la acusación ni entre los querellantes, quienes manifestaron su malestar por el cambio repentino en la dinámica del juicio. Desde ese sector recordaron que el propio tribunal les había solicitado ordenar la lista de testigos para agilizar el desarrollo del debate, una medida que —según remarcaron— había sido impulsada inicialmente por la defensa del neurocirujano.

Pese a las objeciones, el tribunal hizo lugar al pedido del acusado y subrayó que declarar es un derecho constitucional que puede ejercerse en cualquier momento del proceso. En ese contexto, los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el mediodía, horario en el que Leopoldo Luque comenzaría su declaración.

Al mismo tiempo, le solicitaron a la defensa que, en adelante, intente ajustarse al cronograma establecido para evitar nuevas interrupciones en el desarrollo del juicio.

Este giro se produjo inmediatamente después del revés judicial que implicó la negativa a incorporar material televisivo como prueba. Tras esa decisión, Luque optó por ampliar su indagatoria, una jugada que tanto la fiscalía como la querella —representada, entre otros, por Fernando Burlando— interpretaron como un intento de correr el eje de la audiencia.