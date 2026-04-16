Video impactante: un conductor embistió a un delincuente y evitó un asalto piraña

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El ladrón herido y la fuga desesperada

El impacto le provocó al delincuente una fractura en el tobillo derecho, lo que le impidió escapar con normalidad. Las cámaras muestran cómo intenta huir saltando en una sola pierna mientras sus cómplices lo asisten.

La situación generó momentos de caos en la vereda. Una mujer que estaba dentro del supermercado salió a ayudar a la víctima, mientras que otra persona se alejó corriendo ante los disparos.

Finalmente, los delincuentes desistieron del robo y escaparon cargando al herido, mientras el atacante armado continuaba disparando para evitar que los vecinos se acercaran.

MMDZERS4HVEAFNATEHWPASQXSA En la huida, los cómplices arrastraron al herido (Captura de video)

Investigación y análisis de las cámaras

Tras la difusión de las imágenes, la Policía Bonaerense inició un operativo para identificar a los integrantes de la banda. Los investigadores analizan las grabaciones de seguridad tanto del lugar del hecho como de calles aledañas, donde también quedó registrada parte de la fuga.