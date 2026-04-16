Video impactante: un conductor embistió a un delincuente y evitó un asalto piraña
El hecho ocurrió en Ingeniero Budge y el ladrón sufrió una fractura, aunque logró escapar con la ayuda de un cómplice. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.
Un conductor embistió a un delincuente y evitó un asalto piraña.
Un violento intento de robo piraña quedó registrado por cámaras de seguridad en Ingeniero Budge, donde un conductor logró evitar el asaltoal embestir con su vehículo a uno de los delincuentes. El episodio ocurrió frente a un supermercado y se viralizó rápidamente por la crudeza de las imágenes.
El hecho tuvo lugar el martes por la noche, cuando la víctima salía del comercio y fue sorprendida por un grupo de ladrones armados que rodearon su auto.
Según se observa en los videos, cuatro delincuentes con capuchas y gorras interceptaron a un hombre que se disponía a subir a su Volkswagen Suran. Uno de ellos, armado, se dirigió directamente a la puerta del conductor, mientras sus cómplices intentaban abrir las otras puertas.
Para intimidar, el asaltante efectuó disparos al aire, en medio de la tensión, el conductor descendió del vehículo e intentó resistirse al robo. Fue entonces cuando apareció en escena un auto rojo que, en una maniobra decisiva, embistió a uno de los atacantes y desarticuló el asalto.
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El ladrón herido y la fuga desesperada
El impacto le provocó al delincuente una fractura en el tobillo derecho, lo que le impidió escapar con normalidad. Las cámaras muestran cómo intenta huir saltando en una sola pierna mientras sus cómplices lo asisten.
La situación generó momentos de caos en la vereda. Una mujer que estaba dentro del supermercado salió a ayudar a la víctima, mientras que otra persona se alejó corriendo ante los disparos.
Finalmente, los delincuentes desistieron del robo y escaparon cargando al herido, mientras el atacante armado continuaba disparando para evitar que los vecinos se acercaran.
Investigación y análisis de las cámaras
Tras la difusión de las imágenes, la Policía Bonaerense inició un operativo para identificar a los integrantes de la banda. Los investigadores analizan las grabaciones de seguridad tanto del lugar del hecho como de calles aledañas, donde también quedó registrada parte de la fuga.